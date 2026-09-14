Családi napot tartott Mészáros Lőrinc, már látja, hogy egy másik párt nyert április 12-én

A kötcsei piknik napján volt egy másik NER-közeli esemény is, még jobban eldugva a nyilvánosságtól, a Kontrollhoz azonban eljutott Mészáros Lőrinc beszédének egy részlete. Ezen Mészáros azt fejtegette, hogy nem dugják homokba a fejüket, és eljutott hozzájuk is a Fidesz kétharmados vereségének a híre.

„Nem szeretnék elmenni az április 12. után történtek mellett. Azért nem dugjuk homokba a fejünket, azt látjuk, hogy a választásokon egy más politikai párt tudott kormányt alakítani”

- ezzel a mondattal kezdődik az a rövidke részlet, amit a Kontroll közzé is tett Mészárostól. A Magyarország leggazdagabb emberévé tett vállalkozó a rövid, de velős politikatudományi elemzéstől a magyar nagytőke jövőjéért való aggodalom felé kanyarodott, a Tisza-kormány gazdasági terveit latolgatva:

„Remélhetőleg nem az a tervük, hogy a magyar nagytőkét felszámolják, és a multinacionális nagytőke jöjjön be a helyébe, mert ez egy rossz terv szerintem, és mindent meg fogunk azért tenni, hogy ez ne tudjon megtörténni”

- mondta Magyar Péter kormányáról.

Mészáros Lőrinc a Mészáros Csoport tavalyi rendezvényén. Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

A Kontroll szerint ugyan ez a néhány mondat akár harciasnak is tűnhet, ők úgy értesültek, hogy Mészáros beszédének a végkicsengése inkább az volt, hogy, mint írják, „Orbán Viktor strómanja keresi a kapcsolatot Magyar Péter kormányával”. Eszerint Mészáros Lőrinc azzal nyugtatta a jelenlévőket, hogy ő és a családja mindent megtesznek azért, hogy a cégcsoport megőrizhesse piaci pozícióit.