Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a Merkely fiú cégének adott 600 milliós Hankó-támogatás miatt

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Hűtlen kezelés miatt indított nyomozást a rendőrség Merkely Béla fiának cégénél, a KinaviX Kft.-nél a nekik adott állami támogatásokkal kapcsolatban – tudta meg a Telex a BRFK-tól.

A cégnek korábban maga a Semmelweis-rektor is résztulajdonosa volt a fia mellett, még abban az időben is, amikor Hankó Balázs elkezdett egyedi miniszteri támogatásokat adni nekik. Hankó, aki korábban Merkely helyettese volt az orvosegyetemen, és szoros szövetségben működött a rektorral, három év alatt összesen 599 milliót adott a cég projektjére, az utolsó 150 milliós részlet kifizetéséről nem egész két héttel a választások előtt, április 1-én rendelkezett.

Hankó Balázs és Merkely Béla 2024-ben.
Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A „Digitális avatárok: A sportorvoslás új eszközei” című projektet kezdetben a Merkely által vezetett egyetem vitte, de azt hamarosan kiszervezték a rektor családi cégének. 2025-ben még a Semmelweis és a Kinavix konzorciuma kapott rá miniszteri pénzt Merkely egykori helyettesétől, miközben a Kinavixban ekkor magánszemélyként még maga a rektor is benne volt a saját fiával együtt.

Bár Merkely Bélának a cég családi érintettségét be kellett volna jelentenie, ezt az üggyel foglalkozó sajtókérdésekig nem tette meg. Merkely Gergő, Merkely Béla fia főállása a Harvardon van, de eközben az apja által vezetett Semmelweis Egyetemen is jelen van, a közelmúltig ő volt az egyetem Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának az innovációs vezetője. A KinaviXban a családból hivatalosan ma már csak ő van benne, 43 százalékos tulajdonos a cégben.

A Merkely-érdekeltségnek adott Hankó-féle egyedi támogatásokat a választás után a Tudományos és Technológiai Minisztérium felülvizsgálata szakmailag indokolatlannak és aggályosnak találta, és azt is vizsgálták, hogy az aggályosnak minősített támogatások kapcsán tett kifizetésekkel kapcsolatban milyen jogi lépésekre van lehetőség.

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