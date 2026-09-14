Idén a Csendes barátot nevezi Oscar-díjra Magyarország

Magyarország Enyedi Ildikó filmjét, a Csendes barátot nevezi a legjobb külföldi film kategóriájában a 99. Oscar-átadóra, amit jövő márciusban tartanak Los Angelesben, közölte az NFI. A nevezésről már az NFI idén augusztusban felállt, új jelölőbizottsága döntött, amelynek tagjai Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró-rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész, kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztiváligazgató.

Az Oscar-jelölt, Arany Medve-díjas Enyedi Ildikó legutóbbi filmjének világpremierje tavaly volt a Velencei Filmfesztiválon, ahol összesen hat díjat nyert el. Később nemcsak a legjobb film, de a legjobb operatőri munka és a legjobb vágás díját is elvitte a 45. Magyar Filmszemlén. A Csendes barát január óta látható a mozikban a Mozinet forgalmazásában.

Fotó: Mozinet

Gazda Albert kollégám kritikájában anno azt írta a filmről:

„Érzékeny, okos, elemelt és nem utolsó sorban (vagy mindenekelőtt) szép film a Csendes barát. Ahogy Enyedi Ildikótól olyan jól megszokhattuk. Visszamehetnék messzebb is az időben, nem teszem, ehelyett azt állítom: úgy szép, ahogy a Testről és lélekről volt az a szarvasokkal és a színeivel, vagy ahogy A feleségem története a tengerrel és Lea Seydoux arcával, szemével, félmosolyával. A Csendes barát a fákkal, az esővel, az egyéb élőlényekkel szép. Akkor is, amikor fekete-fehér (az első két történetszálat filmre forgatták), akkor is, amikor pasztell (az időrendben második történet esetében), akkor is, amikor tűéles a kép (a jelenidőben).”

A korábbi munkahelyemen én is értekeztem egy hosszabbat a Csendes barátról, némileg több fanyalgással: