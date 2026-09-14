Magyar Péter: Azt a pénzt, amit 2007-ben gyűjtött a Fidesz a rendőri túlkapások sérültjeinek, szokás szerint ellopta a párt

Toroczkai Lászlónak válaszolt éppen Magyar Péter napirend előtt a Parlamentben, amikor a válaszának íve egyszer csak a 2006-os események felé kanyarodott, és elmesélte, hogy 2006-ban az erre létrehozott Ne Féljetek Alapítvánnyal 15 millió forintot gyűjtöttek össze egy számlaszámon a rendőri túlkapásokban megsérült embereknek. Aztán, folytatta Magyar, az események első évfordulóján, 2007. október 23-án a Fidesz is gyűjtött barna ládikákban az akkori utcai demonstráción az Astorián.

„Tudja, hány forint jutott el abból a Fidesz által gyűjtött pénzből az áldozatokhoz? Pontosan. Nulla forint”

- mondta Magyar.

Magyar azt mondta, azt a pénzt, amit ők összegyűjtöttek az alapítvánnyal, többek között Gulyás Gergely édesapjával, az eljutott a sérültekig, 2-300 ezer forintokat kaptak az érintettek, „a Fidesz pedig szokás szerint ellopta azt a pénzt is”, mondta a párt saját gyűjtésére utalva.