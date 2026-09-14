Részt vennének az örökbefogadási szabályok újragondolásában az ember- és melegjogi szervezetek, és üdvözlik, hogy a kormány lépéseket tervez a melegek jogegyenlőségének erősítése érdekében - nyilatkozták a szervezetek képviselői az MTI-nek.

Magyar Péter az elmúlt napokban arról beszélt, hogy készek az azonos nemű párok házasságával és örökbefogadásával kapcsolatos jogi keretrendszer megváltoztatásának megvitatására. A kormányfő megígérte: a jövőben - a gyermek érdekeit szem előtt tartva - nem politikusok, hanem szakemberek fognak dönteni arról, hogy kik fogadhatnak örökbe gyermekeket.

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Demeter Áron, az Amnesty International Magyarország kommunikációs vezetője hangsúlyozta: a házassági egyenlőségért dolgozó jogvédő szervezetként biztató jelnek vették Magyar Péter nyilatkozatait. Hozzátette, az „orbáni rendszer" alatt számos olyan, a szexuális kisebbségek jogait súlyosan korlátozó törvényt fogadtak el, amely továbbra is hatályban van; ezeket haladéktalanul hatályon kívül kellene helyezni. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyelőre csak sajtónyilatkozatokról van szó, konkrét szakpolitikai részletek nem ismertek. Egy szakpolitikai csomagot már elküldtek a kormányzatnak arról, hogy szerintük mit kellene tenni az LMBTQ-közösség jogegyenlőségéért.

A Labrisz Leszbikus Egyesület szintén üdvözölte a kormány azon szándékát, hogy ne politikusok, hanem szakemberek döntsenek arról, ki alkalmas egy gyermek örökbefogadására. Kristófi Mária, az egyesület képviselője felidézte, hogy a jelenlegi törvények értelmében meleg párok a bejegyzett élettársi kapcsolatuk ellenére sem fogadhatnak örökbe közösen gyermeket, csak egyedülállók. Ez pedig azt jelenti, hogy csak a pár egyik tagja hivatalosan szülő, a másiknak semmi köze nincs a gyermekhez. Elsősorban ennek megváltoztatását szeretnék elérni. Továbbá fontosnak tartanák annak a szabályozásnak az eltörlését, hogy leszbikus nők nem vehetnek részt mesterséges megtermékenyítésben. A gyermekvédelminek csúfolt törvény hatálybalépése előtt a szakszervek állapították meg, ki alkalmas örökbefogadásra, így sok meleg ember tudott élni ezzel a lehetőséggel, azt követően viszont az egyedülállók örökbefogadását miniszteri engedélyhez kötötték, ami a gyakorlatban kizárta a melegeket. Szintén sürgetőnek tartják a biológiai nemtől eltérő névváltoztatást tiltó jogszabály megváltoztatását, illetve a gyülekezési törvénynek a melegek ellen irányuló módosításának eltörlését - mondta Kristófi Mária.

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Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője a legfontosabbnak azon lehetőség megteremtését nevezte, hogy az azonos nemű párok közösen fogadhassanak gyermeket örökbe. Dombos jelezte, hogy a választások után viszont már a gyámhatóságok is máshogy állnak az ügyhöz, és az elmúlt hetekben a miniszter több azonos nemű, párkapcsolatban élő ember esetében járult hozzá az örökbefogadáshoz.

Pál Márton, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora, felhívta a figyelmet arra, hogy 2021 után az alaptörvényre hivatkozva már a gyámhivatalok "elkaszálták" a melegek örökbefogadási kérelmeit, ami miatt sok per is elindult. Ő is a legégetőbb problémának nevezte, hogy egy szivárványcsaládban csak az egyik fél a hivatalos gyám. Ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek joghátrányban élnek, mert ha a hivatalos szülő például meghal, a másik szülőnek hivatalosan semmi köze a gyerekhez. Szintén fontos szempontnak nevezte, hogy a meleg párok a heteroszexuális pároknál nyitottabbak nem fehér bőrű, kisebbségekhez tartozó vagy betegségekkel küzdő gyermekek befogadására, vagyis a jelenleginél több gyermek kerülhetne szerető környezetbe a jogszabályok megváltoztatásával. A végső megoldást az jelentené, hogyha hivatalosan összeházasodhatnának az azonos nemű párok is - érvelt Pál Márton.