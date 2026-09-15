2029-ben a Puskás Arénában rendezik a Konferencia-liga döntőjét

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának keddi döntése értelmében 2029-ben a Puskás Arénában rendezik meg a Konferencia-liga döntőjét.

A Puskás korábban már több rangos európai kupadöntő helyszíne volt: idén a Bajnokok Ligája fináléját rendezték itt, 2023-ban az Európa-liga, 2020 szeptemberében pedig a Szuperkupa döntőjének adott otthont.

A Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly októberben jelezte, hogy a három év múlva esedékes finálé mellett a 2028-as döntőt is megpályázza, utóbbi esetében az európai szövetség végül a Juventus torinói stadionja mellett döntött.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A szaloniki ülésen az is eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája fináléját két év múlva Münchenben, az utána következő idényben pedig Barcelonában, az új Camp Nouban rendezik meg. Az Európa-liga döntője 2028-ban Bukarestben, egy évvel később Belgrádban lesz.Azt már tudni lehetett, hogy a 2027-es BL-döntő Madridban, a Wanda Metropolitanóban, az El-finálé Frankfurtban, a Kl döntője pedig Isztambulban, a Besiktas stadionjában lesz. (via MTI)