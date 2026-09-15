Az ENSZ emberi jogi főbiztosa nagyon szeretné, ha nemzetközi nyomozók mehetnének a Gázai övezetbe

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa azt követelte kedden, hogy engedjenek be nemzetközi nyomozókat a Gázai övezetbe, hogy részt vehessenek az ott gyaníthatóan elkövetett jogsértésekre és háborús bűncselekményekre vonatkozó bizonyítékok gyűjtésében – írja az MTI.

Izraeli csapás által rongált épület Gázában. Fotó: YOUSSEF ALZANOUN/Middle East Images via AFP

Volker Türk azt mondta, az izraeli légicsapások által porig rombolt területeken folyik az áldozatok, esetenként teljes családok földi maradványainak összegyűjtése. A palesztin hatóságok adatai szerint 2025 novembere és 2026 szeptembere között több mint 630 holttestet és egyéb emberi maradványt ástak ki az elpusztított épületek romjai alól. Becslések szerint több mint 8 ezer eltűnt személy földi maradványai lehetnek még a romok alatt – közölte a főbiztos.

„Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezeket az áldozatokat dokumentálják és azonosítsák, megóvják a kapcsolódó igazságügyi orvostani adatokat és a helyszínen talált biológiai mintákat, illetve rögzítsék az elhantolások pontos helyét, és értesítsék a hozzátartozókat” – mondta Türk, aki szerint az eddig megtalált maradványok csak a jéghegy csúcsát jelentik.

A Gázai övezet területének jelentős része vált a földdel egyenlővé az izraeli légicsapások vagy a munkagépekkel, helyenként robbantásokkal végzett bontási munkálatok során. Az övezet egyes részein az izraeli hadsereg máig buldózerekkel egyengeti a felszínt, tekintet nélkül a romok alatt fekvő holttestekre – mondta.