Konzulátusokon állított ki, kétszer kapott diplomata-útlevelet Áder János festőművész lánya

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) forrásaiból és külügyi támogatásokból is segítették Áder János volt köztársasági elnök festőművész lányát – írja a 24.hu. Áder Orsolya csaknem öt éven át diplomata-útlevéllel utazhatott, a Tisza kormány viszont megvonta tőle az okiratot.

Útlevél

A lap értesülései szerint Szijjártó Péter egykori külügyminiszter személyesen intézkedett Áder Orsolya ügyében. A Külügyminisztérium ezt megerősítette, és az is kiderült, hogy a festőművész Áder kétszer is kapott diplomata-útlevelet: egyszer 2021-ben nagyjából egy évre, majd 2023-ban körülbelül 3 évre.

Szijjártó mindkét esetben a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (2) bekezdésében található jogszabályokra hivatkozott, miszerint diplomata-útlevelet kaphat az is, aki a köztársasági elnök, a miniszterelnök vagy a külügyminiszter megbízásából diplomáciai küldetésre megy. Az is kaphat ilyen útlevelet, „akinek a diplomata-útlevéllel történő ellátása külpolitikai érdekből indokolt”, de az is, akinek a külügyminiszter feladatot ad.

Az nem derült ki a cikkből, hogy Áder Orsolyának volt-e diplomáciai küldetése, vagy hogy milyen külpolitikai érdek fűződött az ő utazásaihoz.

Kiállítások, támogatások

A lap a külügyminisztériumtól megtudta, Áder Orsolya négy alkalommal állított ki külföldön, többek között a kolozsvári főkonzulátuson vagy éppen Shanghajban. A külügy szerint a konzulátusok segítségével létrejött kiállításokért cserébe Áder nem kapott pénzt, egy Csungkingban szervezett tárlat megvalósítását azonban az NKA is megtámogatta.