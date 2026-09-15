Konzulátusokon állított ki, kétszer kapott diplomata-útlevelet Áder János festőművész lánya

belföld

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) forrásaiból és külügyi támogatásokból is segítették Áder János volt köztársasági elnök festőművész lányát – írja a 24.hu. Áder Orsolya csaknem öt éven át diplomata-útlevéllel utazhatott, a Tisza kormány viszont megvonta tőle az okiratot.

Útlevél

A lap értesülései szerint Szijjártó Péter egykori külügyminiszter személyesen intézkedett Áder Orsolya ügyében. A Külügyminisztérium ezt megerősítette, és az is kiderült, hogy a festőművész Áder kétszer is kapott diplomata-útlevelet: egyszer 2021-ben nagyjából egy évre, majd 2023-ban körülbelül 3 évre.

Szijjártó mindkét esetben a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (2) bekezdésében található jogszabályokra hivatkozott, miszerint diplomata-útlevelet kaphat az is, aki a köztársasági elnök, a miniszterelnök vagy a külügyminiszter megbízásából diplomáciai küldetésre megy. Az is kaphat ilyen útlevelet, „akinek a diplomata-útlevéllel történő ellátása külpolitikai érdekből indokolt”, de az is, akinek a külügyminiszter feladatot ad.

Az nem derült ki a cikkből, hogy Áder Orsolyának volt-e diplomáciai küldetése, vagy hogy milyen külpolitikai érdek fűződött az ő utazásaihoz.

Kiállítások, támogatások

A lap a külügyminisztériumtól megtudta, Áder Orsolya négy alkalommal állított ki külföldön, többek között a kolozsvári főkonzulátuson vagy éppen Shanghajban. A külügy szerint a konzulátusok segítségével létrejött kiállításokért cserébe Áder nem kapott pénzt, egy Csungkingban szervezett tárlat megvalósítását azonban az NKA is megtámogatta.

belföld áder orsolya külügyminisztérium diplomata útlevél csungking külügyi támogatások útlevél kolozsvári főkonzulátus Áder János nemzeti kulturális alap Szijjártó Péter Shangaj