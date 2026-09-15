Most először több mint százezer százévest számoltak Japánban

A századik életévüket betöltött vagy ennél idősebb emberek száma tavaly óta 7914 fővel gyarapodva elérte a 107 677 főt Japánban – írja az MTI. Ueno Kenicsiro szerint először lépte át a százezer főt a százévesek száma. Kenicsiro örömét fejezte ki, hogy egyre többen élnek meg ilyen szép kort, és maradnak aktívak az orvostudomány fejlődésének köszönhetően.

Idősotthon Japánban. Fotó: NAOKI MAEDA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A százévesek száma a szigetországban 56 éve minden évben nő. Az első statisztikai adat 1963-ból származik, amikor 153 századik évét betöltött ember élt Japánban. Huszonöt évvel később a számuk már meghaladta a tízezret.

A legutóbbi felmérés szerint a százévesek vagy annál idősebbek mintegy 88 százaléka nő. Japán azon országok közé tartozik, ahol a legmagasabb a várható élettartam, a nőknél körülbelül 87, a férfiaknál pedig 81 év.

A lakosság elöregedésével az ország népessége az alacsony születésszám és a bevándorlók kis létszáma miatt egyre csökken. Év elején, 42 év után először volt 120 milliónál kevesebb, 119,7 millió a japán állampolgárok száma. Az ország lakossága egyetlen év alatt 917 ezer fővel – egy nagyváros lélekszámával – csökkent.

A társadalombiztosítás költségei évről évre nőnek a visszaesett születésszám és öregedő lakosság miatt, és ez egyre súlyosabb terhet ró az állami költségvetésre, miközben Japán a fejlett országok közül a legmagasabb adóssággal küzd.