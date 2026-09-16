Dokumentumfilmben mutatták be az izraeli hadsereg gázai módszereit, árulással vádolják az Oscar-díjas alkotókat

„Megérted, hogy a cél a pusztítás”
– ez a mondat hangzik el a NAZA című új dokumentumfilm egyik jelenetében, amikor egy hírszerző tiszt arról beszél, hogyan adott engedélyt egy ház lebombázására.
A Nincs más földért tavaly Oscar-díjat kapó Yuval Abraham és Rachel Szor rendezésében, a Guardian közreműködésével készült film – aminek a múlt héten, a Velencei Filmfesztiválon volt a premierje – 24 izraeli katona és hírszerző vallomásán keresztül mutatja be, hogyan működik belülről az izraeli hadsereg gázai célpontkijelölési és bombázási rendszere.
A megszólalók névtelenség mellett, sötét háztetőkön, eltakart arccal és eltorzított hanggal beszéltek arról, hogyan választották ki a célpontokat, mennyi civil áldozattal számoltak előre, és hogyan vált mindez hétköznapi munkafolyamattá. „Az én szerepem technikai” – mondta egyikük. „Csak egy kis fogaskerék vagyok” – fogalmazott egy másik.
A megjelent kritikák, cikkek és a hivatalos izraeli reakciók alapján foglaltuk össze, miről szól a film, és miért váltott ki heves vitákat.
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