Gázavárosban ráomlott a lakókra egy épület, ami még a háborúban rongálódott meg

Húsz ember meghalt, köztük öt gyerek, mert szerdán Gázavárosban összeomlott egy lakóház. A palesztin mentőszolgálat közleménye szerint több tucat ember a romok alatt rekedt. A hatemeletes épületet, amiben emeletenként négy lakás volt, izraeli találatok rongálták meg a háború során, a szerkezete súlyosan megsérült, és emiatt az összeomlás veszélye fenyegette. Az épület az éjszaka közepén dőlt össze, miközben a benne ideiglenes menedéket talált több tucat ember aludt.

Fotó: OMAR AL-QATTAA/AFP

A polgári védelem szerint korlátozott felszereléssel és kezdetleges eszközökkel kénytelen végrehajtani a mentési munkálatokat, mert Izrael megakadályozza a nehézgépek bejutását a Gázai övezetbe. Palesztin és ENSZ-tisztségviselők az Izrael által Gázával szemben bevezetett korlátozásokat okolják a nehézgépek hiányáért a területen. Izrael azt állítja, hogy a korlátozások célja megakadályozni, hogy a felszerelések militáns csoportokhoz jussanak el.

A térség épületeinek túlnyomó többségét az izraeli bombázások elpusztították abban a háborúban, ami azt követően indult, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet és szövetségesei 2023. október 7-én az övezetből meglepetésszerűen betörtek Izrael déli részébe, ahol meggyilkoltak mintegy 1200 embert és 251 túszt magukkal hurcoltak az övezetbe.

A gázai háborúban több mint 73 ezer palesztin halt meg és 174 ezren megsebesültek a Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint, amiket az ENSZ megbízhatónak tekint. (Guardian/MTI)