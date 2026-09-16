Háborús bűnei miatt 25 évre ítélték Hashim Thaçi volt koszovói elnököt

Hashim Thaci a tárgyalóteremben Fotó: KOEN VAN WEEL/ANP via AFP

Rosszul öregedett az akkor alelnökként szolgáló Joe Biden mondata, aki a Fehér Házba látogató Hashim Thaçi koszovói elnököt annak idején a „koszovói George Washingtonnak” nevezte. A hágai bíróság szerdán ugyanis 25 év börtönre ítélte Hashim Thaçit. A politikust gyilkosságban, kínzásban, kegyetlen bánásmódban és önkényes fogvatartásban találták bűnösnek, három egykori gerillatársával együtt.

A most 58 éves Thaci a Koszovó függetlenségének kivívása előtti években a Koszovói Felszabadítási Hadsereg nevű gerillaszervezet vezetője volt, utána szolgált az önállóvá vált ország elnökeként, miniszterelnökeként és külügyminisztereként is. A mostani ítélet kizárólag a függetlenségi gerillaháború során elkövetett tetteit ítélte meg.

A bíróság szerint Thaci pozícióját és befolyását kihasználva bátorított különféle erőszakos bűncselekményeket, köztük az árulóként azonosított civilek és politikai ellenfelek fenyegetését, kínzását és megölését. Charles Smith bíró ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a per nem a gerillacsoport legitimitásáról vagy a Koszovó függetlenségéért folytatott harcról szólt, az kizárólag a vádlottak által elkövetett, bizonyítható, erőszakos bűncselekményekkel foglalkozott.

A négy egykori szabadságharcost fel is mentették több, népirtásra és emberiség elleni bűncselekményekre vonatkozó, de nem kellőképpen bizonyítható vádpontban.

A per három évig tartott, a vád eredetileg egyaránt 45 évet kért a négy vádlottra, Thaci mellett Jakup Krasniqire, Rexhep Selimire és Kadri Veselire. Selimi végül 13 évet, Veseli pedig 18 évet kapott. A vádlottakat több száz személy önkényes fogvatartása és megkínzása mellett 96 ember megyilkolásában találták bűnrészesnek.

Thaci a vádak ellenére annyira népszerű Koszovóban, hogy az országban egy rakás helyen raktak ki posztereket róla, az elmúlt években rendszeresek volt a rokonszenvtüntetések mellette, a szerdai ítéletre pedig óriáskivetítőkkel készültek a főváros, Pristina főterén. Az Euronews beszámolója szerint a felmentésre számító tömeg percek alatt feloszlott, miután világossá vált, hogy ebből nem felmentés lesz.