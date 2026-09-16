Lezuhant egy helikopter Los Angelesben, hárman meghaltak

Három ember meghalt, miután egy helikopter lezuhant Los Angeles külvárosában, két épület között. A BBC azt írja, egy embert kórházba szállítottak, állapotáról egyelőre nincs információ, ahogy arról sem, hogy vannak-e más sérültek.

Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy ki vezette a helikoptert és kik utaztak rajta, de a helyi média beszámolói szerint egy „híradós” helikopter lehetett, ami épp egy halálos kimenetelű buszbalesethez tartott tudósítani. Legalábbis kedden este, amikor a baleset történt, több, hírállomáshoz köthető helikopter is a környéken tartózkodott, hogy arról a balesetről tudósítson, amiben két ember meghalt, miután egy terepjáró belerohant egy buszba.

6:52 - Frissítés: A lezuhant gép az NBC4 hírtelevízió helikoptere volt, a híradós stáb utazott rajta.