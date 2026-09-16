Megrúgta egy ló, ettől sérült meg – állította a rendőröknek egy vezetéstől eltiltott, ittas férfi, de valamiért nem hittek neki

Hétfőn késő éjjel letért az útról egy kisteherautó a Békés megyei Doboznál: árokba csapódott, ott fának ütközött, majd megpördült, felborult, végül az úton a kerekein állt meg.

A magányos sofőr könnyű sérüléseket szenvedett, de nem hívott segítséget, és a rendőrségnek sem szólt, hanem gyalog elment Vésztőre, ahol egy rokonának mondta el, mi történt. A nő hajnali 5 óra előtt mentőt hívott a sérülthöz, de közben rendőrök is érkeztek, akik megszondáztatták és kérdőre vonták a férfit. Az ittas férfi azt állította, megrúgta egy ló, majd azt mondta, a Doboz és Vésztő között hagyott teherautóban ült, de utasként sérült meg.