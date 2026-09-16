Montenegróban büntethetővé tették a közfunkcióhoz kapcsolódó jogellenes meggazdagodást

Büntethetővé tette a közfunkcióhoz kapcsolódó jogellenes meggazdagodást a montenegrói parlament, a kormánytagok kötelező integritásvizsgálatát előíró alkotmánymódosításról viszont nem szavaztak a képviselők, mert nem állt rendelkezésre az elfogadásához szükséges kétharmados többség.

A 81 tagú törvényhozás 55 képviselő támogatásával fogadta el a büntetőtörvénykönyv módosítását, ami új bűncselekményként határozza meg a közfunkció gyakorlásához kapcsolódó jogellenes meggazdagodást.

Az új rendelkezések szerint

0,5–5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható az a közjogi tisztségviselő, aki megbízatása alatt olyan vagyont szerez, ruház át vagy rejt el, ami nyilvánvalóan nincs arányban törvényes jövedelmével, és amelynek értéke meghaladja az 50 ezer eurót (18,2 millió forint). 1–8 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, ha az így szerzett vagyon értéke meghaladja a 100 ezer eurót (36,5 millió forint).

A rendelkezés azokra az esetekre is vonatkozik, amikor a vagyont a tisztségviselővel kapcsolatban álló személy közreműködésével szerzik meg, ruházzák át vagy rejtik el.

Roman Abramovics Solariis nevű szuperjachtja egy montenegrói kikötőben 2022. március 12-én Fotó: SAVO PRELEVIC/AFP

Egyéb szigorítások

A Btk. módosítása emellett:

Bevezeti a súlyos gyűlöletbeszéd önálló tényállását.

Szélesíti a kiberbűnözés miatt indítható büntetőeljárások körét.

A nemi alapú emberölést az emberölés legsúlyosabb formái közé sorolják.

A gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények a jövőben nem évülnek el.

Szigorították az engedély nélküli fegyvertartásra és fegyverviselésre vonatkozó büntetéseket is.

A parlament 49 képviselő támogatásával elfogadta az EU tagállamaival büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló törvényt is. A jogszabályok elfogadása része a montenegrói jogrend uniós szabályokhoz történő igazításának.

Az alkotmánymódosítás nem megy

Viszont nem sikerült továbblépni az alkotmány módosításában, ami a miniszterelnök-jelölt és a leendő kormánytagok kötelező előzetes integritásvizsgálatát írná elő. A kormány javaslata szerint az alkotmány kormányválasztást szabályozó 103. cikkét úgy módosítanák, hogy nem lehetne miniszterelnök-jelölt az, aki nem felel meg a törvényben meghatározott integritási követelményeknek. Hasonló vizsgálaton kellene átesniük a miniszterjelölteknek is, és aki azon nem felel meg, nem lehetne a kormány tagja.

A javaslat napirendre vételét 46 képviselő támogatta, senki sem szavazott ellene és nem volt tartózkodás sem, de az alkotmány módosításához legalább 54 képviselőnek, vagyis a törvényhozás kétharmadának támogatására van szükség. Andrija Mandić házelnök ezért félbeszakította az ülést. Közölte, hogy a kormány, a parlamenti többség és az ellenzék képviselői további egyeztetéseket folytatnak, a törvényhozás pedig később tér vissza az alkotmánymódosítás kérdésére. (MTI)