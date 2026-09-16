Montenegróban büntethetővé tették a közfunkcióhoz kapcsolódó jogellenes meggazdagodást

Büntethetővé tette a közfunkcióhoz kapcsolódó jogellenes meggazdagodást a montenegrói parlament, a kormánytagok kötelező integritásvizsgálatát előíró alkotmánymódosításról viszont nem szavaztak a képviselők, mert nem állt rendelkezésre az elfogadásához szükséges kétharmados többség.
A 81 tagú törvényhozás 55 képviselő támogatásával fogadta el a büntetőtörvénykönyv módosítását, ami új bűncselekményként határozza meg a közfunkció gyakorlásához kapcsolódó jogellenes meggazdagodást.
Az új rendelkezések szerint
A rendelkezés azokra az esetekre is vonatkozik, amikor a vagyont a tisztségviselővel kapcsolatban álló személy közreműködésével szerzik meg, ruházzák át vagy rejtik el.
A Btk. módosítása emellett:
A parlament 49 képviselő támogatásával elfogadta az EU tagállamaival büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló törvényt is. A jogszabályok elfogadása része a montenegrói jogrend uniós szabályokhoz történő igazításának.
Viszont nem sikerült továbblépni az alkotmány módosításában, ami a miniszterelnök-jelölt és a leendő kormánytagok kötelező előzetes integritásvizsgálatát írná elő. A kormány javaslata szerint az alkotmány kormányválasztást szabályozó 103. cikkét úgy módosítanák, hogy nem lehetne miniszterelnök-jelölt az, aki nem felel meg a törvényben meghatározott integritási követelményeknek. Hasonló vizsgálaton kellene átesniük a miniszterjelölteknek is, és aki azon nem felel meg, nem lehetne a kormány tagja.
A javaslat napirendre vételét 46 képviselő támogatta, senki sem szavazott ellene és nem volt tartózkodás sem, de az alkotmány módosításához legalább 54 képviselőnek, vagyis a törvényhozás kétharmadának támogatására van szükség. Andrija Mandić házelnök ezért félbeszakította az ülést. Közölte, hogy a kormány, a parlamenti többség és az ellenzék képviselői további egyeztetéseket folytatnak, a törvényhozás pedig később tér vissza az alkotmánymódosítás kérdésére. (MTI)