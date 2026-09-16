Rabszolgaként dolgoztatott kiszolgálatott embereket apa és fia

Éveken át kihasználta, dolgoztatta és a gyanú szerint több esetben bántalmazta is áldozataikat két seregélyesi férfi, apa és fia, akiket most fogtak el a nyomozók.

Az 55 éves apa és 35 éves fia 2018 óta vett rá kiszolgáltatott embereket arra, hogy nekik dolgozzanak zöldség- és gyümölcsárusként, munkájukért azonban nem pénzt fizettek, volt, akinek csak ételt és alkoholt adtak. Több sértettet egy víz és megfelelő fűtés nélküli melléképületben, illetve pincében szállásoltak el, a gyanú szerint megalázóan kezelték őket, sokukat bántalmazták is, hogy tovább dolgozzanak.

A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a fiatalabb férfi az egyik kiszolgáltatott helyzetben lévő áldozatuktól közel 3,9 millió forintot szerzett meg egy ingatlan-adásvételhez kapcsolódóan.

Apát és fiát szeptember 15-én fogták el, mindkettőjüket kihallgatták és őrizetbe vették, letartóztatásukat kezdeményezték. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt folytatnak eljárást velük szemben, a fiatalabb férfit csalással is gyanúsítják.

(police.hu)