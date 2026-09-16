Szingapúrban fizetnek, ha olvasol doomscrollozás helyett

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Szingapúrban mostantól fizetnek azért, ha olvasol doomscrollozás helyett. Igaz, hogy keveset, de a Föld leghíresebb felvilágosult diktatúrájának irányítói hisznek abban, hogy a játékos ösztönzés képes valós szokásokat kialakítani. (A doomscrollozás a kis netes videók agyatlan pörgetését jelenti.)

A most bevezetett szisztéma lényege, hogy egy kormányzati honlapon lehet logolni a játékba, amikor az ember olvasni kezd. Aki legalább 15 percig olvas, az kap 20 játékpontot – naponta egy ilyen menet számolható el –, 1000 játékpont után pedig egy igazi szingapúri dollár jár. Vagyis a jutalom jelképes, másfél hónap alatt 250 forintnak megfelelő bevételre lehet szert tenni, ez egy kávé ára.

Melissa Tan, a nemzeti könyvtár igazgatója szerint a szokások rövid ismétlések révén alakulnak ki, ezért örülnének annak, ha egyre többen töltenének csak napi 15 percet olvasással. A szingapúri kormányzat tényleg hisz az ehhez hasonló, valós pénzt fizető, de játékos szokásformálásban, korábban hasonló módszerekkel próbálták rávenni a lakosokat, hogy járjanak többet gyalog.

(via Guardian)