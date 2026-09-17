24 ezres gyerekmenü, 72 ezres fotós óradíj – hat ügyben tesz feljelentést a technológiai minisztérium

Hat ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium az állami szerződések átvilágítása után – jelentette be Tanács Zoltán miniszter szerda este a Facebookon.

Három ügy a P2M csoporthoz, három pedig Balásy Gyula cégeihez kapcsolódik, a tárca szerint az érintett szerződéses keretek összege meghaladja a nettó 3,3 milliárd forintot.

Tanács szerint az átvilágítás során hasonló minta rajzolódott ki: „előre kiválasztott szereplők, központosított beszerzések, egyajánlatos eljárások, szinte teljesen kimerített keretek”, valamint nehezen ellenőrizhető teljesítések és szerinte indokolatlanul magas árak.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A P2M és a P2M Informatika 2020 végén nettó 30 milliárd forintos keretszerződést nyert a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól. A minisztérium most a Digitális Magyarország Ügynökség és a cégcsoport kilenc, összesen közel nettó 1,5 milliárd forintos szerződését vizsgálta meg. A tárca szerint a keret 99,8 százalékát kiszámlázták.

Az egyik szerződésnél a munkaórák több mint 86 százalékát a legmagasabb menedzseri vagy partneri szintű munkatársak számolták el, átlagosan több mint 58 ezer forintos óradíjjal. Más esetekben a minisztérium általános vagy részben átfedő prezentációkat, hiányzó eredménytermékeket és nehezen igazolható teljesítéseket talált. A miniszter szerint a szerződést karácsony előtt egy nappal kötötték meg, a pályázatok beadására pedig csak néhány nap állt rendelkezésre.

Tanács a videóban azt mondta, a P2M megkerülhetetlen fővállalkozóvá vált az állami tanácsadási és szervezetfejlesztési piacon – pont mint a Balásy-cégek a rendezvényszervezés területén –, miközben a tényleges munkát sok esetben a korábbi piaci szereplők végezték el alvállalkozóként.

A feljelentések másik része Balásy Gyula Lounge-csoportját érinti. A minisztérium négy, összesen nettó 626 millió forintos szerződést vizsgált. A kifogásolt tételek között volt egy 45 munkavállalónak szánt, közel 1,8 millió forintos társasjáték, egy 32 milliós karácsonyi rendezvény és egy 37 millió forintos konferencia.

Tanács külön beszélt a Digitális Kormányzati Ügynökség két, ötnapos gyermektáboráról is.

A minisztérium szerint egy háromfogásos étkezést üdítővel gyermekenként 24 ezer forintért számoltak el, a gyermekprogramokra óránként több mint 315 ezer, a fotózásra pedig fotósonként óránként több mint 72 ezer forintot különítettek el.

„Ez túlzás” – mondta a miniszter. A tárca olyan, összesen több mint 93 millió forint értékű számlákat is talált, amiknél a teljesítés elszámolásában állításuk szerint mindössze annyi szerepelt, hogy „rendezvény”, „karácsony”, illetve „rendezvénykellékek”.

„A felelősöket meg kell találni, és bizony, aki szabálytalanságot követett el, annak felelnie is kell”

– zárta a videót, hozzátéve, hogy tényleges kár összegét a nyomozásnak és az igazságügyi szakértőknek kell majd megállapítaniuk.