A legrosszabb régi reflex eltitkolni, hogy ki pályázik a közpénzből eltartott színházak vezetésére

Eddig sem a kultúra területén zajlott a legütemesebb rendszerváltás vagy akár reformfolyamat. De ami az első színházvezetői pályázatok körül zajlik, az direkte elkeserítő. Pedig még nem is történt igazából semmi: még csak a pályázatokat adták le a Madách és az Újszínház reménybeli új igazgatói. Az egész azért nem csak kishír, mert most mutatkoznak be először a gyakorlatban az új vezetés kinevezettjeivel kiegészített testületek, vagyis a színházművészeti szakmai bizottság, illetve a pályázatokat elbíráló eseti bizottság. Most tudhatjuk meg először, hogy az új kormányzat hogyan viszonyul a magyar kultúra olyan hétköznapi, de fontos aktusaihoz, mint egy állami finanszírozású színház igazgatójának kiválasztása. Hogy mennyire tartja fontosnak az átláthatóságot, és veszi komolyan azt, hogy az adófizetőket kell szolgálnia.
Ezt ma feketén-fehéren megtudhattuk.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium ugyanis az imént közleményt adott ki a két pályázatról. Ebben a közel flekknyi szövegben egyetlen valós információ szerepel, rögtön az első mondatban:
„A Madách Színház igazgatói posztjára hét, az Újszínház igazgatói posztjára pedig 16 pályázat érkezett.”
A szöveg további része viszont kizárólag arról szól, hogy mit és miért NEM árulnak el az egész bulit finanszírozó állampolgároknak. Így sorban megtudhatjuk, hogy
Abból persze, hogy a minisztérium milyen közleményt ad ki, nem következik egyenesen, hogy milyen minőségű lesz a pályáztatási folyamat. De hogy mi a tárca hozzáállása, arról már annál többet elárul. A hozzáállás jelenleg a rendőrnyelvű titkolózás és a kiskorúnak tekintett nyilvánosság totális kizárás bármiféle érdemi információból.
Ha nem hiszed, idemásolom a közlemény teljes, csonkítatlan szövegét, jó hüledezést!
„Sajtóközlemény
Tájékoztatás az igazgatói pályázatokról
A Madách Színház igazgatói posztjára hét, az Újszínház igazgatói posztjára pedig 16 pályázat érkezett.
A kiválasztási folyamat a 155/2017. (VI. 15.) az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott keretek és határidők szerint zajlik. Hamarosan megkezdődik az érvényes pályázatot benyújtók vezetői kompetenciamérése, ezt követően pedig a pályázók meghallgatása és a pályázatok értékelése.
A pályázók nevei, valamint a sikertelen pályázatok nem kerülnek nyilvánosságra hozatalra. A vezetői kompetenciamérés lebonyolítására a minisztérium hét ajánlatból választotta ki a szolgáltatást biztosító céget. A kompetenciamérés részletes módszertanáról és vizsgálati szempontjairól a kiválasztási folyamat lezárulta előtt a minisztérium nem ad részletes tájékoztatást.
A pályázatok értékelésében a jogszabályban meghatározott szakmai bizottságok vesznek részt. A szakmai bizottságok feladata a pályázatok értékelése, a pályázók meghallgatása és a pályázatonkénti összegző vélemény kialakítása.
A végső döntést a kinevezési jogkör gyakorlója hozza meg, a szakmai bizottság véleményének mérlegelésével és a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. A pályázati eljárás eredményéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően adunk tájékoztatást.
2026. szeptember 17.”