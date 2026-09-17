A partmenti fonyódi építkezés leállítását kéri a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Levegő Munkacsoport

A Magyar Természetvédők Szövetsége, a Levegő Munkacsoport és fonyódi civilek azt kérik a Balaton Fejlesztési Tanácstól, hogy kezdeményezze a kiemelt ökológiai jelentőségű partszakaszon zajló fonyódi társasházépítésnél az engedélyek soron kívüli felülvizsgálatát, és nézzék meg, a vizsgálatok idejére fel lehet-e függeszteni az építkezést.

A korábban szabadstrandként használt területen a Futó Péter-féle Cordia épít 99 lakásos, négyemeletes társasházat. Az elmúlt hónapokban kivágták a fákat, megkezdődött a tereprendezés, és a feltöltött partszakaszon már az alapozási munkák zajlanak.

A Cordia lekerített építési telke Fonyódon Fotó: Olvasói fotó

A fonyódi beruházás ellen korábban többször tüntettek is, a projekt azonban minden szükséges engedélyt megkapott. A kormányhivatal környezetvédelmi vizsgálatot sem tartott szükségesnek, pedig a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint az építkezésnél lévő torkolat, ahol a Pogányvölgyi-víz befolyik a tóba, a Balaton „felbecsülhetetlen értékű, még megmaradt természetes kapuja”. A torkolat és környezete a kutatók szerint a Balaton vízminőségére és ökológiai stabilitására is hatással lehet, ezért az ottani beavatkozásokat tágabb szempontból kell vizsgálni.

A BLKI szerint a tó ökológiai teherbíró képességének határán járunk, bizonyos szempontból már át is léptük azt.

A civilek és az aláíró szervezetek azt mondják, hogy a BLKI állásfoglalása után már nem elég arra hivatkozni, hogy a beruházás korábban milyen engedélyeket kapott. Szerintük azt kellene eldönteni, mi történik, ha közben a Balaton kutatásáért felelős tudományos intézet arra figyelmeztet: a terület megőrzése már nem egyszerűen fonyódi ügy, hanem a tó egészének az ökológiai stabilitását érinti.

A Balaton Fejlesztési Tanácsban többek között a minisztériumok képviselői is benne ülnek. Bár a Tanácsnak nincs olyan közvetlen hatásköre, amivel leállíthatná a beruházást, a levél írói azt várják tőlük, hogy vitassák meg az ügyet, és forduljanak az illetékes minisztériumokhoz és hatóságokhoz - az aláírók szerint ugyanis egyre nagyobb a veszélye annak, hogy mire bármilyen felülvizsgálat lezárul, visszafordíthatatlan állapot alakul ki.