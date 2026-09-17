Állítólag valaki Melléthei-Barna Mártonra hivatkozva csalt ki jelentős összeget másoktól

„Múlt héten a tudomásomra jutott, hogy valaki rám hivatkozva csalt ki jelentős összeget másoktól. Az ügyben a szükséges lépések haladéktalanul megtörténtek, az ügy már a nyomozó hatóság kezében van” – írta Melléthei-Barna Márton.
A Tisza képviselője és jogi vezetője megragadta az alkalmat, hogy „egyszer és mindenkorra” egyértelművé tegye:
„soha senkinek nem ígértem és nem is fogok ígérni olyat, hogy »elintézek ügyeket« vagy »közbenjárok valaki érdekében«. Ha bármikor ilyen állítás felmerül, biztosak lehetnek abban, hogy minden alapot nélkülöz, és ha a tudomásomra jut, akkor én megteszem a feljelentést, érintsen az ügy bárkit is.”