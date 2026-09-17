Állítólag valaki Melléthei-Barna Mártonra hivatkozva csalt ki jelentős összeget másoktól

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„Múlt héten a tudomásomra jutott, hogy valaki rám hivatkozva csalt ki jelentős összeget másoktól. Az ügyben a szükséges lépések haladéktalanul megtörténtek, az ügy már a nyomozó hatóság kezében van” – írta Melléthei-Barna Márton.

A Tisza képviselője és jogi vezetője megragadta az alkalmat, hogy „egyszer és mindenkorra” egyértelművé tegye: