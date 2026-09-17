Beázott a firenzei Uffizi Képtár a heves esőzések miatt

Beázott a firenzei Uffizi Képtár egyik terme a csütörtök délutáni heves viharban, amiről drámai videók kezdtek cirkulálni az olasz médiában. Bár a felvételek szerint a víz ráfröccsent Caravaggio egyik leghíresebb festményére, az 1596-ban készült Bacchusra, a kép védőüveg alatt volt, így nem sérült meg – számolt be róla az Il Post.

A beázás a terem tetőablaka alatt történt. Amikor a múzeum dolgozói észrevették, hogy a vitrin vizes lett, lezárták a helyiséget. A teremben további hat 17. századi festményt állítanak ki, ezekben sem keletkezett kár. A tervek szerint a helyiséget péntek reggel újranyitják.

Firenzére nagyjából fél órán át zúdult heves eső és jégeső, a mérőállomásokon egy óra alatt mintegy 45 milliméter csapadékot mértek. A vihar miatt a víz elöntötte az utcákat és pincéket, több helyen áramkimaradásokat is okozva.

Nem ez az első műszaki probléma idén az Uffiziben. Júniusban a hőhullám miatt túlterhelődött és meghibásodott a múzeum légkondicionáló rendszere, a javítás idejére pedig a jegyértékesítést is felfüggesztették.