A japán jegybank 31 éves csúcsra emelte az irányadó kamatot

A japán jegybank 31 éves csúcsra, 1,25 százalékra emelte az irányadó kamatot - írja a Reuters. A 9 tagú testületből mindössze ketten ellenezték a lépést.

Ueda Kazuo jegybankelnök későbbre ígért részletes tájékoztatást, amit a piacok minden bizonnyal feszülten figyelik majd, hangzanak-e el utalások további kamatemelések időzítésére vagy ütemezésére vonatkozóan.

A jegybank döntésére egy nappal azután került sor, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök átalakította kormányát, és ígéretet tett arra, hogy a gazdasági növekedést ösztönző intézkedésekre összpontosít.

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök. Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

A japán deviza árfolyamának ingadozása arra késztette a befektetőket, hogy elgondolkodjanak a „jen carry trade” konstrukció jövőjén (a befektetők alacsony kamattal vesznek fel jenhitelt, majd a pénzt magasabb hozamú eszközökbe fektetik), ami évek óta a globális piacok egyik alappillére. A jen árfolyama ugyanis a hónap elején hirtelen erősödött, ami felvetette azt a kérdést, vajon ezzel bealkonyul-e ennek a kereskedelmi stratégiának.

Évek óta egyre népszerűbb üzleti modell, hogy a befektetők a jenben felvett hitelből olyan devizákat vesznek (például amerikai dollárt, mexikói pesót vagy új-zélandi dollárt), amikből magasabb hozamú kötvényeket vásárolnak. Ezután az általában rövid távú ügylet után viszont visszaváltják a hozamot jenre, és visszafizetik a hitelt. Csakhogy a gyorsabb ütemű kamatemelések teljes mértékben aláásnák ezt a befektetőknek optimális állapotot.

Takaicsi Szanae miniszterelnök a kormány átalakítása után is megtartotta posztján Minoru Kiucsi gazdasági növekedési stratégiáért felelős minisztert, aki igyekezett eloszlatni a költségvetési fegyelemmel kapcsolatos aggályokat. „Nem fogunk meggondolatlan költségvetési expanzióba kezdeni” – jelentette ki Kiucsi, hozzátéve, hogy mindent megtesz a Takaicsi politikájával kapcsolatos piaci aggodalmak eloszlatásáért.