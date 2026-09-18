Autóval ütközött egy mentőautó Kőbányán, öten megsérültek

Összeütközött egy mentőautó és egy autó péntek hajnalban Kőbányán, a Sibrik Miklós úton, a balesetben öt ember megsérült – erősítette meg az MTI információit a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.

Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a járműben négyen - két mentős és két beteg -, míg az autóban egy ember sérült meg.

A kép illusztráció. Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Mindannyiukat kórházba szállították. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a baleset a X. kerületi Sibrik Miklós út és a Gergely utca kereszteződésében történt.