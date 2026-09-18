Lefokoztak és pénzbüntetésre ítéltek két gyulai börtönőrt, mert megvertek egy fogvatartottat

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Két gyulai börtönőrt pénzbüntetésre ítélt és lefokozott a Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa, amiért 2023 májusában bántalmaztak egy rájuk bízott fogvatartottat. A bíróság ráadásul súlyosabb büntetést szabott ki, mint amit az ügyészség indítványozott – írta közleményében a Magyar Helsinki Bizottság, ami a megvert férfit képviselte.

Az eset egy úgynevezett „hipiztetés”, vagyis zárkaellenőrzés közben történt. A mindössze egy hónapja letartóztatásban lévő fiatalember nem tudta, hogy amikor kiküldik a zárkából, a folyosón pontosan hol kell megállnia. Az egyik börtönőr rászólt, mire a férfi visszakérdezett: „nem teljesen mindegy?” Az őr ezután megmotozta, majd visszaküldte a zárkába, ahol a másik börtönőrrel együtt bántalmazták.

A folyosón történteket biztonsági kamera rögzítette, a zárkában azonban nem volt kamera. A felvételből ráadásul később éppen az az 1 perc 4 másodperces rész tűnt el, amikor a fogvatartott egyedül maradt a két őrrel a becsukott ajtajú zárkában. A fennmaradt felvételen az látszik, hogy az egyik őr ezután távolabb küldi a folyosón várakozó rabokat, majd mintegy negyven másodperccel később visszaterelik őket a zárkába.

Illusztráció: Ekaterina Bolovtsova/Pexels

A bántalmazott férfi feljelentést tett. A börtön orvosa nem talált rajta külső sérüléseket, másnap azonban egy civil orvos már zúzódásokat, duzzanatokat és vérömlenyeket rögzített a látleletben.

A nyomozó ügyészség a kamerafelvétel törlése miatt is eljárást indított. Ebben az ügyben egyelőre senkit nem vontak felelősségre, az viszont a Helsinki Bizottság beszámolója szerint kiderült, hogy a felvételt szándékosan módosították. A szervezet szerint az is problémát jelent, hogy jelenleg sincs országos parancsnoki utasítás arról, miként kell a büntetés-végrehajtási intézetek kamerafelvételeit úgy megőrizni, hogy azokat ne lehessen utólag illetéktelenül megváltoztatni.

Az ügyészség a két, törzszászlósi rendfokozatban szolgáló vádlottal szemben fejenként 250 napi tétel, összesen 500 ezer forint pénzbüntetést és rendfokozatban visszavetést indítványozott. A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa ennél súlyosabb büntetést szabott ki: mindkét börtönőrt 350 napi tételnek megfelelő, 875 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte, és lefokozta őket. Az ítélet egyelőre nem jogerős.

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