Magyar produkció tör be a berlini Uber Arenába

December 10-én az MVM Dome-ban lép színpadra a 101 Hang, az a teljes egészében magyar fejlesztésű zenei produkció, amely a Depeche Mode dalait a világ egyik legnagyobb hivatalosan működő férfikarával, szimfonikus zenészekkel és hazai előadókkal értelmezi újra. A produkció közel 300 millió forintos saját befektetésből, állami kulturális támogatás nélkül épült fel, és mostanra nemzetközi piacra lépett: december 12-én a lengyelországi Gliwice arénájában mutatkozik be, december 16-án pedig első magyar könnyűzenei produkcióként érkezik a berlini Uber Arénába.

A 101 Hang tulajdonosai, a Friends Club Hungary olyan produkciót építettek fel, amely teljes egészében készen áll a nemzetközi színpadokra: a külföldi fellépéseken is a Magyarországon kialakított komplex zenei és látványprodukció utazik tovább. A decemberi gliwicei és berlini koncertek már ennek a nemzetközi terjeszkedésnek az első állomásai.

A budapesti koncerten és Berlinben is színpadra lép Christian Eigner, a Depeche Mode dobosa, aki mellett a magyar produkció zenei csapatát olyan nevek erősítik, mint a nemzetközileg is elismert dobos, Borlai Gergő, valamint Pásztor Anna, Papp Szabi, Nagy Adri, Hegedűs Bori, Fehér Lili, Arany Timi és Lányi Lala. A produkcióban Lotfi Begi is közreműködik.

A 101 Hang egyik legfontosabb sajátossága a zenei találkozás: a Depeche Mode ikonikus dalai magyar férfikarral, szimfonikus hangzással, könnyűzenei előadókkal és nagyszabású látvánnyal születnek újjá. Nem klasszikus tribute koncert készül, hanem önálló magyar crossover produkció, amely saját zenei és látványvilágot épített a világszerte ismert dalokra.

A budapesti koncertre az ország minden részéről várják a közönséget: valamennyi magyar megyeszékhelyről buszok indulnak az MVM Dome-ba. A cél pedig, hogy a koncert ne csak fővárosi program, hanem országos közösségi esemény legyen.

A 101 Hang nemzetközi közössége már több mint harminc országból épül, miközben Bulgáriából, Litvániából, Lettországból és Törökországból is érkeztek megkeresések. A nemzetközi sorozat december 10-én Budapesten indul, december 12-én a lengyelországi Gliwice, december 16-án pedig Berlin következik.

A terjeszkedés 2027-ben olasz, szlovén és francia helyszínekkel folytatódik, hosszabb távon pedig Észak-Amerika, Dél-Amerika és Ázsia is szerepel a tervek között.

További információ: www.101hang.hu

www.101hang.jegy.hu