A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint dróntalálat érte a kurszki atomerőmű egyik hűtőtornyát

Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) pénteken közölte, tájékoztatást kapott arról hogy előző nap egy drón találta el a hűtőtornyot az oroszországi kurszki atomerőmű egyik reaktorblokkjánál.

A NAÜ azt írta, hogy a drón csütörtök kora reggel csapódott be a létesítménybe, amely az Ukrajnával határos kurszki területen található.

Fotó: Evgeny Biyatov/Sputnik

A NAÜ szerint a reaktorblokk a találat idején üzemelt, és ezt követően is a korábbiaknak megfelelően működött, tűz pedig nem keletkezett.

A Roszatom, az orosz állami atomenergetikai vállalat közleménye szerint a támadás „kisebb károkat” okozott az erőmű 1-es reaktoránál, de a működést nem befolyásolta. A reaktor továbbra is 100 százalékos kapacitással üzemel. A Roszatom szerint a sugárzás szintje nem változott, és a normál értéken belül maradt. (Reuters, Anadolu