Donald Trump azonnali hatállyal kitiltja a Fehér Házból a CNN-t és a Politicót

Donald Trump bejelentette, hogy azonnali hatállyal kitiltja a CNN-t, a Politicót és az MS NOW-t a Fehér Házból. Az elnök a Truth Socialön közzétett bejegyzésében azt írta, hogy ezek a médiumok „folyamatosan kitalációkat vagy hazugságokat írnak, illetve közvetítenek” a kormányzatáról, konkrét példákat azonban nem hozott fel.

Trump később „nagyon egyszerű kitiltásnak” nevezte az intézkedést, de nem részletezte, hogyan működne. Egyelőre nem világos, hogy az érintett médiumok munkatársait megakadályoznák-e abban is, hogy belépjenek a Fehér Ház területére.

A CNN gyorsan elítélte a lépést, és „illegális támadásnak” nevezte az amerikai sajtószabadság ellen. A kitiltás bejelentésekor egyébként a CNN egyik stábja éppen J. D. Vance alelnököt kísérte egy iowai rendezvényre és onnan vissza. A CNN közleményében illegálisnak nevezte az esetleges kitiltást, és azt írta, kiáll a Fehér Házban dolgozó csapata, valamint annak tisztességes és pontos tudósításai mellett.

Donald Trump írországi golfpályáján 2026. szeptember 13-án Fotó: PAUL FAITH/AFP

A Politico szintén közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy „továbbra is tisztességesen fogósítunk erről és a jövőbeli kormányzatokról is”. Az MS NOW (korábban MSNBC), nem kívánta kommentálni az ügyet.

Trump bejegyzésében ezt írta: „A médiumoknak nem szabadna folyamatosan kitalációkat és hazugságokat írniuk vagy közvetíteniük, amikor az Egyesült Államok elnökéről, a Trump-kormányzatról vagy az Amerikai Egyesült Államokról tudósítanak. További hírcsatornák következnek.” A bejegyzésben nem nevezett meg konkrét cikkeket vagy tudósításokat, amelyek a kitiltás bejelentéséhez vezettek.

Amikor később az Ovális Irodában megkérdezték a kitiltásról, Trump azt mondta, hogysemmi különös oka nem volt annak, hogy a bejelentést péntek délután tették, ez „az elmúlt néhány év történeteinek összessége” – mondta. „Az embernek elege lesz belőle.” Trump hozzátette, hogy „lehetnek még mások is, akik csatlakoznak hozzájuk”, de konkrét hírszolgáltatókat nem nevezett meg.

Azt Trump is elismerte, hogy bejelentése jogi problémákhoz vezethet.

Trump 2025 januárjában történt visszatérése óta az elnök és környezete többször is összetűzésbe került a Fehér Házi tudósítókkal. Második elnöki ciklusában Trump arra is törekedett, hogy konzervatív bloggerek, influenszerek és más médiamunkások is bekerüljenek a briefingekre. Érvelése szerint erre azért van szükség, hogy az amerikai közvélemény sokszínűbb nézőpontokkal találkozhasson.

A CNN egyike annak az öt amerikai hírszolgáltatónak, amelyek videófelvételeket is készíthetenek az elnöki eseményekről, amit aztán a többi sajtóorgánummal megoszthatnak.