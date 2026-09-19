Elfogták az Akácfa utcai gyilkosság egyik elkövetőjét

Csütörtökön hajnali 1 óra 40 perc körül egy 36 éves férfit bántalmaztak az Akácfa utcában, aki „a mentők szakszerű ellátása ellenére a helyszínen életét vesztette”.

A tanúk kihallgatása és a kamerafelvételek elemezése után az estére tették közzé a feltételezett elkövetők neveit és képeit. A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek és egy napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket, 40 éves H. Richárdot 2026. szeptember 19-én a reggeli órákban elfogták, elszámoltatása emberölés bűntett gyanúja miatt folyamatban van.

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Társát, a 48 éves Rostás Zsoltot testi sértés gyanúja miatt elfogatóparancs alapján továbbra is keresik.