Az alanti videó brutális, csak akkor nézd meg, ha nem ráz meg az ilyesmi!

Valaki videóra vette, majd kiposztolta a Facebookra, ahogy egy fiatal férfi pénteken este 10 előtt, még sűrű forgalomban megtámad egy látszatra véletlenszerűen kiválasztott járókelőt a Honvéd utca és a Nagykörút sarkánál a zebrán. A felvétel tanúsága szerint a két férfi között nincs semmiféle konfliktus, a támadó egyszer csak ráront az áldozatra, aki közvetlenül előtte a Nagykörút szemközti oldaláról, a Vígszínháztól jött át a zebrán. A támadó olyan erővel rúgja többször is fejbe a földre rántott áldozatot, hogy az a jelek szerint azonnal elveszíti az eszméletét. Szerencséjére pont akkor érkezik egy mentőautó, miközben több járókelő lefogja a támadót.

Videóra vették, ahogy valaki bármi konfliktus nélkül eszméletlenre ver egy férfit a Vígszínházzal szembeni zebrán, de van valami nagyon furcsa a videóban

A videó bizonyos értelemben biztosan nem kamu, mivel a 24.hu utánakérdezett és a rendőrség megerősítette a történteket, a támadó elfogását és az eljárást, ami súlyos testi sértés kísérlete miatt folyik. A videó mégis furcsa. Annak készítője ugyanis már a nagykörúti zebrán való átkelés közben kezdi el rögzíteni a későbbi áldozat mozgását, végig őt követi, mintha tudná, hogy mi következik. Semmi más nem magyarázza meg, hogy valaki - az illető egy, a Nagykörúton, a zebránál álló taxiból készítette a felvételt - miért kezdene el videót csinálni egy teljesen érdektelen járókelőről és miért követi őt hosszan. Az ügyben kérdést küldtem a posztolónak, ha válaszol, újra jelentkezem.