Teljes pályazár az M7-es autópályán a Balaton felé, Velencénél

A jelenlegi adatok szerint a hajnali 3 óra utáni percekben egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött és felborult az M7-es autópálya 44-es kilométerszelvényében, Velence térségében – írja a police.hu, ami szerint a balesetben személyi sérülés is történt.

Az M1-es és M7-es autópályák fővárosból kivezető szakaszának mindhárom sávjában (j) araszolnak az autók átmeneti forgalmi akadály miatt 2019. október 1-én. Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A rongálódott autó a teljes pályatestet elfoglalta, így a forgalom mindegyik sávon megállt, több kilométeres torlódás alakult ki. „Jelenleg zajlik a helyszínelés és a műszaki mentés, melynek időtartamára a rendőrök a forgalmat Kápolnásnyéknél leterelik” – írta a rendőrség kettőkor.