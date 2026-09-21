A Fidesz bojkottálja Baka András felszólalását

A Fidesz képviselői nem fognak beülni Baka András napirend előtti felszólalására az Országgyűlés hétfő délutáni ülésén – jelentette be Facebookon Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője.

„Sulyok Tamás önkényes elmozdítását nem fogadjuk el, és most sem fogjuk jelenlétünkkel legitimálni azt, amit kezdettől fogva elfogadhatatlannak tartunk. Mi jelen vagyunk a parlamentben, képviseljük a választóinkat, értékeinket és Magyarország érdekeit. De a hatalmi önkényhez nem asszisztálunk” – mondta Bóka.

Bóka azután közölte mindezt, hogy a Sándor-palota közölte, Baka András köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. A közleményben úgy fogalmaztak, „az államfő a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően dr. Szathmáry Zoltánt találta az ügyészi szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak”.

Szathmáry Zoltán több mint 15 éve dolgozik az ügyészi szervezetben, a szado-mazochista aktusok büntetőjogi vonatkozásairól is publikált, ahogy írtuk a legfőbbügyész-jelöltet bemutató cikkünkben.