Elfogták az Akácfa utcai gyilkosság mindkét feltételezett elkövetőjét

Szeptember 18-án hajnali 1 óra 40 perc körül egy 36 éves férfit bántalmaztak az Akácfa utcában, aki „a mentők szakszerű ellátása ellenére a helyszínen életét vesztette”.

A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást ismeretlen tettesek ellen, a tanúkihallgatások és kamerafelvételek elemzése után sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket. A 40 éves H. Dávidot és a 48 éves R. Zsoltot szeptember 20-án este 19 óra körül fogták el Csepelen.

H. Dávidot emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a vallomástételt megtagadta. A 48 éves R. Zsoltot súlyos testi sértés kísérlete miatt hallgatták ki, a bűncselekmény elkövetését beismerte. A nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. (police.hu)