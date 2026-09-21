Hadházy: Orbán és stábja elszállásolása Svájcban 20 millió forint közpénzbe került három éjszakára

Hadházy Ákos volt független képviselő legfrissebb Facebook-posztjában arról ír, hogy kiperelte Orbán Viktor korábbi miniszterelnök januári svájci utazásának költségét, miután Hadházy szerint Orbánt saját videósa buktatta le azzal, hogy az autó navigációján látszódott, Svájc egyik legdrágább hoteljében, a zürichi The Dolder Grand Hotelben szálltak meg a Davos-i világgazdasági fórum idején.

Hadházy azt írja, akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy a hotelben a legolcsóbb szoba 250 ezer, a legdrágább lakosztály 6 millió Ft/éj áron foglalható: „Most már tudjuk, hogy Orbán az egyik Suite Deluxe fantázianevű lakosztályban szállt meg, éjszakánként majdnem másfél millióért.”

A volt képviselő által indított per most zárult, és megkapta a részletes számlát, amiből kiderül, hogy kilencen szálltak meg a hotelben, Orbán mellett pedig megkaptak még hat nevet, kettőt azonban kitakartak. Utóbbi miatt kérdéssel fordult az új külügyminisztériumhoz.

Amit viszont már lehet tudni, hogy a kilenc ember elszállásolása 20 millió forintba került három éjszakára. „A foglalási ajánlat szerint ebből 3 Suite Deluxe, 3 Junior Suite Run of House és 3 Double Room Run of House kategóriájú lakosztály volt” – írja Hadházy, hozzátéve, hogy a 20 millióban benne volt Orbánék közel 1,8 millió forintnyi közpénzből fizetett éttermi fogyasztása is a hotel két Michelin csillagos éttermében. Ehhez annyi információt tett még hozzá, hogy az éttermi számlákat nem Orbán nevére, hanem az egyik kitakart nevű delegáció taghoz írta a szálloda.

Hadházy a részletes számlát is közzétette, ami szerint az alábbiak voltak a költségek:

Szállás: 43 764,00 CHF (kb. 18,19 millió Ft)

Éttermi fogyasztás: 4 252,65 CHF (kb. 1,77 millió Ft)

Bekészítések, italok és snackek: 214,00 CHF (kb. 89 ezer Ft)

Mosatás: 300,00 CHF (kb. 125 ezer Ft)

Teljes bruttó végösszeg: 48 530,65 CHF (kb. 20,18 millió Ft)

Orbán neve mellett a nem kitakart nevek a következők voltak: Daróczi Attila, Bogár Bence, Máté János, Mitrocsák Miklós, Barany Dániel, Fischer Zoltán.