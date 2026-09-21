Magyar Péter: Nem látjuk esélyét, hogy a Tisza-frakció meg fogja választani a legfőbb ügyész-jelöltet

A Tisza frakció előzetes döntése alapján nem fogják megszavazni Szathmáry Zoltánt legfőbb ügyésznek - jelentette be Magyar Péter.

Szathmáry Zoltán jelölését hétfőn jelentette be Baka András köztársasági elnök, aki a parlamentben napirend előtt beszélt a jelöltjéről és arról, hogyan választotta őt ki.

Baka beszéde után Magyar Péter nem reagált, holott a szabályok szerint megtehette volna, csak később, egy napirend előtti válaszába szúrta be, hogy a frakció előzetes döntéséről később sajtótájékoztatót tart.

Fotó: Németh Dániel/444

Ezen arról beszélt, tiszteletben tartják, hogy az elnök jelölheti a legfőbb ügyészt, a név a Tisza frakció ülésének kezdetén érkezett. Csak előzetesen tudták megtárgyalni az elnök jelölését, a frakció nem hozott végleges döntést, de a hozzájuk eljutott információk alapján előzetesen azt tudja elmondani, hogy nem látják biztosítottnak, hogy a Tisza frakció részéről akár a kétharmados, akár a feles támogatást meg tudja szerezni a Baka András által jelölt Szathmáry Zoltán ügyész. A végleges döntéssel az ülésük és a további információk megvizsgálása után jelentkeznek majd, „de ha most kérdezik, akkor nem látjuk esélyét, hogy a jelöltet a Tisza frakció meg fogja választani.”

Magyar Péter ezután kérdésekre nem válaszolt, és nem árulta el azt sem, mik a kifogásaik.

Korábban az Ügyvédkör elnöke, Horváth Lóránt írta azt, hogy Szathmáry Zoltánnal a Polt-féle csapat marad.

Baka Andrást a beszéde után szerettük volna megkérdezni, hogy nem tart-e a jelöltje leszavazásáról, de nem akart nyilatkozni. Magyar Péter bejelentése után írásban megkérdeztük a Sándor-palotát, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.

Frissítés: A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea Magyar sajtótájékoztatója bő egy órával arról posztolt, a frakció még nem hozott döntést a jelölt támogatásáról.



