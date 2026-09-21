Meghalt Cindy Crawford fia

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27 évesen meghalt Presley Gerber, Cindy Crawford fia, erősítette meg a CNN-nek Crawford szóvivője, aki annyit nyilatkozott, hogy „a család azt kéri, ebben a rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban tartsák tiszteletben magánéletüket”.

A hatóságok közlése szerint Gerber vasárnap, egy rehabilitációs klinikán hunyt el, a halál okát nem hozták nyilvánosságra.

Presley Gerber anyjához hasonlóan modellként dolgozott, karrierjét 15 évesen kezdte, az IMG Models ügynökség szerződtette. 2016-ban debütált a kifutón egy Moschino-bemutatón, későbbi munkái között szerepelnek reklámkampányok is, dolgozott a a Dolce & Gabbana és a Calvin Klein számára is.

A Rolling Stone azt írja, Gerber már fiatalabb korától kezdve küzdött függőséggel és mentális egészségügyi problémákkal, 2019 decemberében ittas vezetés miatt emeltek ellene vádat. Egy 2023-as interjúban arról beszélt, életének fontos része a mentális egészség gondozása, és szeretné támogatni azokat, akik depresszióval vagy más, az életüket negatívan befolyásoló nehézségekkel küzdenek.

Anyja második házasságából született, apja Rande Gerber, testvére a szintén híres modellkarriert befutott Kaia Gerber.