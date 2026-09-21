Őrizetbe vették Călin Georgescut, a volt román elnökjelöltet

A román rendőrség és a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) őrizetbe vette Călin Georgescu korábbi elnökjelöltet egy feltételezett csalási és szervezett bűnözési ügyben.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Călin Georgescu a 2024. novemberi elnökválasztás első fordulójában meglepetésszerűen az élen végzett a szavazatok mintegy 23 százalékával. A Román Alkotmánybíróság azonban 2024 decemberében megsemmisítette a választási eredményeket, miután a titkosszolgálati jelentések és a feltárt bizonyítékok alapján orosz befolyásolási kísérletekre és TikTok-fiókhálózatokon keresztüli manipulációra derült fény.

A román hatóságok csalás és bűnszervezet létrehozása miatt nyomoznak Georgescu ellen, mert az ügyészség szerint a csoport több millió eurós külföldi hitelt ígért egy román üzletembernek készpénzes garanciákért cserébe, majd a pénzt megtartotta, és az áldozat így több mint 1,1 millió eurót veszített.

A volt elnökjelölt ellen már két másik büntetőeljárás is folyamatban van: az egyikben azzal gyanúsítják, hogy erőszakos puccs tervezésével Románia alkotmányos rendje ellen lépett fel, a másikban pedig azzal, hogy fasiszta ideológiát népszerűsített. A korábbi nyomozásokra reagálva Georgescu hangoztatta az ártatlanságát, és azt mondta, hogy az ügyek „politikai indíttatásúak”. Georgescu több tucat támogatója gyűlt össze hétfőn a DIICOT székhelye előtt, ahová kihallgatásra viszik majd – jelentette a román média. (via Politico)