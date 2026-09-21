Polyák Gábort javasolják a médiatanács elnökének

Az Országgyűlés szakbizottsága Polyák Gábort, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének vezetőjét javasolja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) élére, az Országgyűlés kedden választja meg a Médiahatóság tagjait.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Ahogy az MTI is írja, tizenegy jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit a múlt héten nyilvános bizottsági meghallgatás keretében. Közülük végül csak azokról a pályázókról szavaztak most a képviselők, akiket a szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra.

A bizottság munkájában részt vevő szakmai testületek a tizenegy pályázó közül négy - Kajzinger Ervin, Polyák Gábor, Schönleber Zoltán és Tóth Csaba – jelölését támogatták.