Tényleg valódi a hihetetlennek tűnő videó a kis halászhajót elgázoló óriás teherhajóról

Olyan drámai videó kering a közösségi oldalakon egy állítólagos hajóbalesetről, hogy a BBC a tényellenőreit küldte rá, akik valódinak találták azt. A britek után ázsiai hírforrások már részleteket is megtudtak az esetről.
A látványos videón a panamai zászló alatt hajózó, 229 méter hosszú, First Margaux nevű ömlesztettáru-szállító hajó látható, amint Szingapúr közelében elüti a negyedakkora, Luqing Yuanyu 108 nevű kínai halászhajót.
A serious collision unfolded on September 20, 2026, when the Panama-flagged cargo ship First Margaux struck the Chinese fishing vessel Luqing Yuanyu 108.— The Maritime (@themaritimenet) September 20, 2026
As our reporting and ongoing tracking indicate, maritime authorities are actively investigating the root causes of the… pic.twitter.com/oyxLaOL5sz
Maga az eset egyes források szerint még szeptember 17-én történt, bár ez nem biztos. A hajók tengerészeti források szerint a kijelölt hajózóútban találkoztak egymással. A felvételt nem tengerészek szemében talányossá teszi, hogy az elől haladó, kisebb halászhajó mintha ki tudna térni a mögötte érkező óriás teherhajó útjából, mégsem teszi, hanem addig csalinkázik előtte, míg a nagyobbik hajó oldalról el nem kapja. Nem biztos, de elképzelhető, hogy ki voltak engedve a halászhajó vontatóhálói és a tengerészek még az életüket is inkább kockáztatták, mint a hálójukat.
A teherhajó oldalról találta el őket, és elkezdte víz alá nyomni a kisebbik hajót, ám az végül nem süllyedt el. Maga a videó ezt még nem bizonyítja, de több cikk is megemlíti, hogy a hajók GPS-adatai alapján a kínai halászhajó el tudott jutni egy közeli kikötőig. Azt senki sem erősítette meg, hogy az esetnek voltak-e sebesültjei vagy áldozatai. A baleset okai és előzményei sem világosak még, így az sem, hogy mit keresett ott a kínai halászhajó egyáltalán.
A magyar nézőknek az eset annyiból lehet tanulságos, hogy nagyjából ez történt annak idején Budapesten a koreai turistákat szállító városnéző hajó és a szállodahajó tragikus ütközésekor. Azzal a nagyon fontos különbséggel, hogy akkor a nagyobbik jármű azonnal maga alá is gyűrte a kisebbiket, míg most csodával határos módon megúszták az igazi katasztrófát.