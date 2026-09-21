Tényleg valódi a hihetetlennek tűnő videó a kis halászhajót elgázoló óriás teherhajóról

Olyan drámai videó kering a közösségi oldalakon egy állítólagos hajóbalesetről, hogy a BBC a tényellenőreit küldte rá, akik valódinak találták azt. A britek után ázsiai hírforrások már részleteket is megtudtak az esetről.

A látványos videón a panamai zászló alatt hajózó, 229 méter hosszú, First Margaux nevű ömlesztettáru-szállító hajó látható, amint Szingapúr közelében elüti a negyedakkora, Luqing Yuanyu 108 nevű kínai halászhajót.

A serious collision unfolded on September 20, 2026, when the Panama-flagged cargo ship First Margaux struck the Chinese fishing vessel Luqing Yuanyu 108.



As our reporting and ongoing tracking indicate, maritime authorities are actively investigating the root causes of the… pic.twitter.com/oyxLaOL5sz — The Maritime (@themaritimenet) September 20, 2026

Maga az eset egyes források szerint még szeptember 17-én történt, bár ez nem biztos. A hajók tengerészeti források szerint a kijelölt hajózóútban találkoztak egymással. A felvételt nem tengerészek szemében talányossá teszi, hogy az elől haladó, kisebb halászhajó mintha ki tudna térni a mögötte érkező óriás teherhajó útjából, mégsem teszi, hanem addig csalinkázik előtte, míg a nagyobbik hajó oldalról el nem kapja. Nem biztos, de elképzelhető, hogy ki voltak engedve a halászhajó vontatóhálói és a tengerészek még az életüket is inkább kockáztatták, mint a hálójukat.

A teherhajó oldalról találta el őket, és elkezdte víz alá nyomni a kisebbik hajót, ám az végül nem süllyedt el. Maga a videó ezt még nem bizonyítja, de több cikk is megemlíti, hogy a hajók GPS-adatai alapján a kínai halászhajó el tudott jutni egy közeli kikötőig. Azt senki sem erősítette meg, hogy az esetnek voltak-e sebesültjei vagy áldozatai. A baleset okai és előzményei sem világosak még, így az sem, hogy mit keresett ott a kínai halászhajó egyáltalán.

A magyar nézőknek az eset annyiból lehet tanulságos, hogy nagyjából ez történt annak idején Budapesten a koreai turistákat szállító városnéző hajó és a szállodahajó tragikus ütközésekor. Azzal a nagyon fontos különbséggel, hogy akkor a nagyobbik jármű azonnal maga alá is gyűrte a kisebbiket, míg most csodával határos módon megúszták az igazi katasztrófát.