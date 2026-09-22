Akár 5000 személyre is kiterjedhet a vagyonosodási vizsgálat, és 3 milliárd forintba kerülhet négy év alatt

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvényjavaslatot. A kormany.hu oldalon közzétett tervezet szerint a törvény célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel. Fontos, hogy az e pozíciókat betöltő személyek azzal a felelősségtudattal fogadják el tisztségüket, hogy az ő és hozzátartozóik esetleges vagyongyarapodását a hatóságok kiemelt figyelemmel követik.

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A tervezet a vizsgálandó politikusok közé sorolja az országgyűlési képviselőket, a minisztereket, az államtitkárokat, a közigazgatási államtitkárokat, a kormánybiztosokat, a miniszterelnöki biztosokat és a miniszteri biztosokat. Közvetlen hozzátartozónak számít a házastárs és az élettárs, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek és a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is. Az eljárás kiterjedhet azokra a személyekre és cégekre, akikre vagy amelyekre az érintett vagyont ruházott át.

A törvényjavaslat alapján a NAV feladata lesz az érintettek és hozzátartozóik körében egyedi kockázatelemzési eljárással feltárni az adózáshoz kapcsolódó anomáliákat. Ehhez a saját adatbázisa mellett bekérhet más állami szervektől, hatóságoktól és külföldi hatóságoktól is adatokat, valamint betekintést kaphat a hozzátartozók nem nyilvános vagyonnyilatkozatába is, amit az Integritás Hatóság kezel.

Mivel a kormány szerint jogos társadalmi érdek, hogy a visszaélésekről a társadalom tudomást szerezhessen. Az adóhatóság ezért a dokumentum szerint nyilvános statisztikát készít, és közzétételi listában számol be azokról az esetekről, amelyekben az adóhiány eléri az 5 millió forintot.

A hatásvizsgálat szerint a vagyonosodási vizsgálat akár 5000 személyre is kiterjedhet, a költsége pedig négy év alatt 3 milliárd forint. Ezzel összefüggésben új eljárási mechanizmust kell kidolgozni és 50 új adóellenőr felvételére is szükség lesz.