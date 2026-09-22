Felfüggesztették Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát

A parlament felfüggesztette a fideszes Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Mindhárom politikus ügye a Szőlő utcai gyermekbántalmazási botrányhoz kapcsolódik, rágalmazás és becsületsértés miatt kezdeményezték a mentelmi joguk felfüggesztését.

Az ülésteremből hiányzó Kocsis Máté mentelmi jogának felfüggesztését 143 képviselő támogatta, 44-en nemmel szavaztak, tartózkodás nem volt. Panyi Miklós esetében 141-en szavaztak igennel, 45-en nemmel, egy képviselő pedig tartózkodott. Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését 141 képviselő támogatta, 45-en nemmel szavaztak, tartózkodás nem volt.

Panyi Miklós Fotó: Bankó Gábor/444

Pócs János Fotó: Bankó Gábor/444

A parlament mentelmi bizottsága hétfőn tárgyalta a három képviselő ügyét. Bár a bizottság tiszás elnöke, Sasi-Nagy Edit a mentelmi jog felfüggesztését javasolta, az indítvány nem kapott többséget, mert 3-an igennel, 3-an nemmel szavaztak. Sasi-Nagynak így azt kellett javasolnia a plenáris ülésen, hogy ne függesszék fel a politikusok mentelmi jogát.