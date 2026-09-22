Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen

Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Taktakenézen - írta a térség tiszás országgyűlési képviselője, Bihari Zoltán a Facebookon. Az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Romajó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Taktakenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatának is tagja volt. Szapula János Facebook-adatlapja szerint 1967-ben született.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság emberölés miatt folytat büntetőeljárást egy taktakenézi férfival szemben, aki szeptember 22-én a kora délelőtti órákban egy taktakenézi telephelyen megszúrta egy ismerősét, aki a helyszínen elhunyt. A rendőrök egy órán belül felkutatták és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, akit őrizetbe vettek.

A 24.hu információi szerint a 48 éves férfi egy késsel végzett az áldozatával.