Népszava: Megtriplázódott a javítóintézetekből szököttek aránya tavaly december óta

Az előző évtizedekben 10 százalék volt az átlag, december óta viszont a javítóintézetből szököttek aránya 30 százalékra nőtt – írta meg a Népszava a Pedagógusok Szakszervezete gyermekvédelmi tagozatának közleménye alapján. Raffai Zoltán, a tagozat helyettes vezetője közölte, egyelőre nem tudják, miért nőtt ilyen mértékben a szökések száma.

Raffai elmondta, mióta felszámolták a Szőlő utcai intézetet, közel 50 százalékkal több fiatal lakik az Aszódi Javítóintézetben, 60-ról 90-re nőtt itt a számuk, a dolgozóknak viszont a 10 százaléka, 12 munkavállaló végleg vagy ideiglenesen távozott az intézményből. Akik maradtak, túlórákkal és több gyerek vállalásával működtetik az egyébként 160 férőhelyes intézményt – mondta Raffai, aki nevelőtanár itt.

A Szőlő utcai javítóintézet Fotó: Németh Dániel/444

A távozások mögött elsősorban nem az ellátottak számának emelkedése, hanem az állt, hogy az előző kormány alatt a szociális szektorból a parancselvű büntetés végrehajtáshoz kerültek az intézmények. Raffai szerint vannak, akik jelentkeztek a távozók helyére, de a felvételi folyamat a pszichológiai és kifogástalan életvitellel kapcsolatos vizsgálattal együtt legalább négy hónapot vesz igénybe.

Raffai arról is beszélt, hogy bár helytelen volt az intézetis gyerekeket bűnözőként beállító kommunikáció, a jelenleg kormányzati álláspont sem feltétlenül van rendben. Szerinte nem lehet sablonszerű, általános álláspontot képviselni, mivel minden gyerek sorsa egyéni.