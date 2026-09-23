Harvey Weinstein 15 év börtönbüntetést kapott

Tizenöt év börtönbüntetésre ítélték Harvey Weinstein amerikai producert szexuális bűncselekmény elkövetése miatt. A 74 éves férfit tavaly találták bűnösnek, amiért 2006-ban szexuálisan zaklatta egyik asszisztensét, Miriam Haleyt. A New York állambeli ügyészek 20 év, Weinstein ügyvédei 9 év börtönbüntetést kértek, ebből lett végül 15 év.

Weinsteint először 2020-ban ítélték el New York államban szexuális bűncselekmény miatt, akkor 23 év börtönbüntetést szabtak ki rá. Négy évvel később azonban egy fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte az ítéletet, és új eljárást rendelt el, arra hivatkozva, hogy Weinstein nem részesült tisztességes eljárásban.

Harvey Weinstein Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A második, 2025-ös eljárásban ismét bűnösnek mondták ki a producert a Haley sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt, azonban csak egyetlen vádpontban. Egy másik vádpontban nem tudott dönteni a bíróság, egy harmadikban pedig felmentette a producert. A bíró új eljárást rendelt el, és kijelentette, hogy megvárja annak kimenetelét az ítélethozatal előtt.

A harmadik, szintén idei perben az új esküdtszék nem tudott dönteni abban a vádpontban, ami Weinsteint Jessica Mann megerőszakolásával vádolta. Az ügyészség indítványozta a vád ejtését, és közölte, hogy nem kezdeményezi az ügy újbóli tárgyalását.

A mostani ítélethirdetés lezárja Weinstein New York-állambeli büntetőügyeit. A producert korábban Kaliforniában 16 év börtönbüntetésre ítélték hasonló vádak alapján, egy fellebbviteli bíróság azonban idén júniusban úgy határozott, hogy új ítéletet kell hozni az ügyben. (via The New York Times)