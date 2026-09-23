Kilépett a kaposvári Fidesz-frakcióból a MATE Kaposvári Campusának főigazgatója

Vörös Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusának főigazgatója, kaposvári önkormányzati képviselő a Facebookon jelentette be, hogy kilép a Fidesz közgyűlési frakciójából. A 2024-es önkormányzati választáson egyéni mandátumot szerzett Vörös független képviselőként folytatja a munkát.

Vörös azt írta, intézményvezetőként kötelessége, hogy korrekt szakmai kapcsolatot ápoljon a mindenkori kormánnyal és „mindazokkal, akikkel együtt dolgozhatunk intézményünk, városunk és térségünk fejlődéséért”. Az elmúlt időszakban ugyanakkor egyre többször tapasztalta, hogy szakmai kérdésekben is pártpolitikai szempontok érvényesültek. „Emellett több méltatlan támadás is ért azért, mert a munkámat szakmai meggyőződésem szerint végeztem.”

Ezért hosszú mérlegelés után úgy döntött, hogy kilép a Fidesz-frakcióból. Úgy érzi, ebben a helyzetben mindenki számára az a legtisztább és legkorrektebb, ha munkáját függetlenként folytatja. Döntését a frakcióvezetővel és Szita Károly polgármesterrel is közölte.

Vörös Péter Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Bár Vörös nem részletezte az őt ért méltatlan támadásokat, a Fidesz valószínűleg nem örült neki, hogy szeptember elején lelkesen posztolt Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, kaposvári tiszás parlamenti képviselő látogatásáról. Lőrincz részt vett a PTE ETK kaposvári tanévnyitóján, és ellátogatott Vörös önkormányzati körzetébe, a Kaposvárhoz tartozó Toponárra.