Tokyo Sexwale esete a Fehér Spirituális Fiúval nálunk is megtörténhet: egy állítólagos szövetkezet világszerte működő pénzügyi csalással gyűjtene pénzt, az MNB tud róla, de nem tett feljelentést

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több alkalommal is „jelzéssel élt” a rendőrség felé egy furcsa képződmény, a Szuverén Magyar Arany Korona Szövetkezet tevékenysége miatt, de feljelentést nem tett – írja a HVG a jegybanktól kapott tájékoztatás alapján. A szervezet a honlapján azt írja, „Magyarország állampolgárai törvényes jogainak és érdekeinek érvényesítésére jött létre azzal a szándékkal, hogy anyagi és egyéb előnyöket teremtsen Magyarország területén”, és hogy „természetes és jogi személyeket fogad el részjegyes tagként anélkül, hogy ez a vagyonukat érintené”.

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A faramuci megfogalmazás nem az egyetlen furcsaság. A HVG szerint „a szövetkezet honlapján sok egyéb nyilvánvaló valótlanság mellett egy globális, aranytömb-letétkezelő »szuverén nemzetközi kincstárról« értekezik, amely »a Nagy-Oroszország Könnyű Szuverén Nemzetközi Fogyasztói Szövetkezethez« tartozik, és »a Szovjetunió államkincstárának feladatait látja el«”. A lapot a rendőrség arról tájékoztatta, hogy nem nyomoznak az ügyben, míg az MNB azt is közölte, hogy mivel a „szövetkezet” szlovák illetőségű elnöke, Medek Sándor ott is ténykedik, az MNB „jelzést küldött a szlovák pénzügyi társfelügyeletnek is”. Piacfelügyeleti vizsgálatot viszont nem indított, mert azt csak „ténylegesen jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanúja” esetén lépi meg.

A „szövetkezet” a honlapján valóban nem kínál direkt befektetési lehetőségeket. Viszont, túl azon, hogy keveri a részjegyesek és a részvényesek fogalmát, céljaik között egyebek mellett arról ír: „A tagok (adósok) adósságmentesítése minden olyan pénzintézet felé, amelynél, amelyeknél fennálló élő tartozásuk van”. A honlapon közzétett úgynevezett dokumentumok között is számos figyelemreméltó darab van.

Az időrendben első egy Határozat 1 linken elérhető Resolution No. 001 dokumentum „Anti Crisis Financial Measures” címmel, cirill betűs fejléccel 2020 áprilisából. Ez többek között arról szól, hogy a covid idején „a járvány, az általános pánik, a világgazdaság és a teljes világ pénzügyi rendszer összeomlásának leküzdésére, az országok közötti geopolitikai feszültségek kiküszöbölésére” egy bizonyos „M1 Nemzetközi Pénzügyi Alap” [ilyen ugyebár nincs], mint „a teljes világ aranytartalékának, mind a banki egyenlegben lévő, mind a mérlegen kívüli aranynak a fő birtokosa és kezelője” az aranysztenderd azonnali bevezetését kezdeményezte.

Az utolsó, 2023. októberi „rendelet” pedig azt „igazolja”, hogy „az M1 Szuverén Nemzetközi Kincstár a tulajdonosa és letéteményese az Ispotályosok Rendjének Szuverén Bankjánál vezetett, 01-00-01-4-AAA-777-C3-AM-01 számlaszámú világszámlának, amelyet a világ minden országának különböző bankjai között osztanak szét”, valamint emlékeztet arra, hogy ez a bizonyos M1 Kincstár a tulajdonosa többek között a „Fehér Spirituális Fiú” elnevezésű számlának is.

Világszámla szintén nincs, és ha a dokumentumokban visszatérően előbukkanó „white spiritual boy” vagy „White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp” kifejezésekre keresünk rá, akkor az internet figyelmeztet: A „White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp” kifejezés egy jól ismert, kidolgozott pénzügyi internetes csalásra, valamint egy olyan, látszólag jogi jellegű mítoszra utal, amely a »szuverén állampolgár« (sovereign citizen) mozgalomhoz és a globális pénzügyi kincstárral kapcsolatos összeesküvés-elméletekhez kötődik”. A csalás olyan jól működik egyébként, hogy egy néhány évvel ezelőtti hír szerint a dél-afrikai milliárdos üzletembert és politikust, Tokyo Sexwale-t is átverték vele. A „világszámla” egyébként szintén jól beazonosítható pénzügyi scamekben, különféle szláv nyelveken, köztük cirill betűkkel írt oldalak is bemutatják.

A Szuverén Magyar Aranykorona Szövetkezet (SZMAKSZ) egyébként a cégnyilvántartásban is bejegyzett, 2023 óta működő szövetkezet. Az Opten cégadatai szerint a székhelye a XI. kerületben, a Nagyszőlős utcai társasház egyik földszinti lakásában található, itt:

Ugyanezen a címen van bejegyezve egyébként a Szuverén Magyar Aranykor Szövetkezet is, ami idén nyáron alakult 90 000 forinttal, és három vezetője (Halász István, Tóth Csaba, Velegi Géza Ottó) korábban a Szuverén Magyar Aranykorona Szövetkezet vezetője volt. Június 30-án ugyanis közgyűlést tartott ez utóbbi, amelyen az eredeti 11 tagból 8 tag kilépett, őket törölték a nyilvántartásból; a Szuverén Magyar Aranykor Szövetkezetnek így egyelőre három tagja van.

A Szuverén Magyar Aranykorona Szövetkezet főtevékenysége „egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység”, idén június óta a rajkai lakcímű Medek Sándor az egyetlen aláírásra jogosult vezetője. Februárban elindult a hivatalból való törlési eljárása, miután nem tett eleget a bevallási kötelezettségeinek, ezért a NAV törölte az adószámát. Az eljárást viszont március 13-án megszüntették, feltehetően ekkorra pótolták a hiányosságot. A szövetkezet eszközállománya a bevallásuk szerint nem kevesebb, mint 53 860 884 000 000, azaz 53,86 billió forint, ami 4 millió forint saját tőkéből és 53 860 880 000 000 forint kötelezettségből jön össze.