Tokyo Sexwale esete a Fehér Spirituális Fiúval nálunk is megtörténhet: egy állítólagos szövetkezet világszerte működő pénzügyi csalással gyűjtene pénzt, az MNB tud róla, de nem tett feljelentést

gazdaság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több alkalommal is „jelzéssel élt” a rendőrség felé egy furcsa képződmény, a Szuverén Magyar Arany Korona Szövetkezet tevékenysége miatt, de feljelentést nem tett – írja a HVG a jegybanktól kapott tájékoztatás alapján. A szervezet a honlapján azt írja, „Magyarország állampolgárai törvényes jogainak és érdekeinek érvényesítésére jött létre azzal a szándékkal, hogy anyagi és egyéb előnyöket teremtsen Magyarország területén”, és hogy „természetes és jogi személyeket fogad el részjegyes tagként anélkül, hogy ez a vagyonukat érintené”.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A faramuci megfogalmazás nem az egyetlen furcsaság. A HVG szerint „a szövetkezet honlapján sok egyéb nyilvánvaló valótlanság mellett egy globális, aranytömb-letétkezelő »szuverén nemzetközi kincstárról« értekezik, amely »a Nagy-Oroszország Könnyű Szuverén Nemzetközi Fogyasztói Szövetkezethez« tartozik, és »a Szovjetunió államkincstárának feladatait látja el«”. A lapot a rendőrség arról tájékoztatta, hogy nem nyomoznak az ügyben, míg az MNB azt is közölte, hogy mivel a „szövetkezet” szlovák illetőségű elnöke, Medek Sándor ott is ténykedik, az MNB „jelzést küldött a szlovák pénzügyi társfelügyeletnek is”. Piacfelügyeleti vizsgálatot viszont nem indított, mert azt csak „ténylegesen jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanúja” esetén lépi meg.

A „szövetkezet” a honlapján valóban nem kínál direkt befektetési lehetőségeket. Viszont, túl azon, hogy keveri a részjegyesek és a részvényesek fogalmát, céljaik között egyebek mellett arról ír: „A tagok (adósok) adósságmentesítése minden olyan pénzintézet felé, amelynél, amelyeknél fennálló élő tartozásuk van”. A honlapon közzétett úgynevezett dokumentumok között is számos figyelemreméltó darab van.

Az időrendben első egy Határozat 1 linken elérhető Resolution No. 001 dokumentum „Anti Crisis Financial Measures” címmel, cirill betűs fejléccel 2020 áprilisából. Ez többek között arról szól, hogy a covid idején „a járvány, az általános pánik, a világgazdaság és a teljes világ pénzügyi rendszer összeomlásának leküzdésére, az országok közötti geopolitikai feszültségek kiküszöbölésére” egy bizonyos „M1 Nemzetközi Pénzügyi Alap” [ilyen ugyebár nincs], mint „a teljes világ aranytartalékának, mind a banki egyenlegben lévő, mind a mérlegen kívüli aranynak a fő birtokosa és kezelője” az aranysztenderd azonnali bevezetését kezdeményezte.

Az utolsó, 2023. októberi „rendelet” pedig azt „igazolja”, hogy „az M1 Szuverén Nemzetközi Kincstár a tulajdonosa és letéteményese az Ispotályosok Rendjének Szuverén Bankjánál vezetett, 01-00-01-4-AAA-777-C3-AM-01 számlaszámú világszámlának, amelyet a világ minden országának különböző bankjai között osztanak szét”, valamint emlékeztet arra, hogy ez a bizonyos M1 Kincstár a tulajdonosa többek között a „Fehér Spirituális Fiú” elnevezésű számlának is.

Világszámla szintén nincs, és ha a dokumentumokban visszatérően előbukkanó „white spiritual boy” vagy „White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp” kifejezésekre keresünk rá, akkor az internet figyelmeztet: A „White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp” kifejezés egy jól ismert, kidolgozott pénzügyi internetes csalásra, valamint egy olyan, látszólag jogi jellegű mítoszra utal, amely a »szuverén állampolgár« (sovereign citizen) mozgalomhoz és a globális pénzügyi kincstárral kapcsolatos összeesküvés-elméletekhez kötődik”. A csalás olyan jól működik egyébként, hogy egy néhány évvel ezelőtti hír szerint a dél-afrikai milliárdos üzletembert és politikust, Tokyo Sexwale-t is átverték vele. A „világszámla” egyébként szintén jól beazonosítható pénzügyi scamekben, különféle szláv nyelveken, köztük cirill betűkkel írt oldalak is bemutatják.

A Szuverén Magyar Aranykorona Szövetkezet (SZMAKSZ) egyébként a cégnyilvántartásban is bejegyzett, 2023 óta működő szövetkezet. Az Opten cégadatai szerint a székhelye a XI. kerületben, a Nagyszőlős utcai társasház egyik földszinti lakásában található, itt:

Ugyanezen a címen van bejegyezve egyébként a Szuverén Magyar Aranykor Szövetkezet is, ami idén nyáron alakult 90 000 forinttal, és három vezetője (Halász István, Tóth Csaba, Velegi Géza Ottó) korábban a Szuverén Magyar Aranykorona Szövetkezet vezetője volt. Június 30-án ugyanis közgyűlést tartott ez utóbbi, amelyen az eredeti 11 tagból 8 tag kilépett, őket törölték a nyilvántartásból; a Szuverén Magyar Aranykor Szövetkezetnek így egyelőre három tagja van.

A Szuverén Magyar Aranykorona Szövetkezet főtevékenysége „egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység”, idén június óta a rajkai lakcímű Medek Sándor az egyetlen aláírásra jogosult vezetője. Februárban elindult a hivatalból való törlési eljárása, miután nem tett eleget a bevallási kötelezettségeinek, ezért a NAV törölte az adószámát. Az eljárást viszont március 13-án megszüntették, feltehetően ekkorra pótolták a hiányosságot. A szövetkezet eszközállománya a bevallásuk szerint nem kevesebb, mint 53 860 884 000 000, azaz 53,86 billió forint, ami 4 millió forint saját tőkéből és 53 860 880 000 000 forint kötelezettségből jön össze.

gazdaság szuverén állampolgár Tokyo Sexwale Medek Sándor magyar nemzeti bank Szuverén Magyar Arany Korona Szövetkezet White Spiritual Boy RSB Global Corp M1 Nemzetközi Pénzügyi Alap globális pénzügyi kincstár