Airbnb-ben felejtette a drogot és pár millió forintot

„Nem éppen hétköznapi látvány fogadta annak a zuglói apartmannak a tulajdonosát, akinek vendége a megbeszélt időben nem jelentkezett ki a szállásról. Amikor a tulaj elindult a házhoz, még aligha sejthette, hogy takarítás közben több mint hatmillió forintra, és nagy mennyiségű kábítószer-gyanús anyagra bukkan” – kezdi a történetmesélést a rendőrség Facebookon.

Egy zuglói Airbnb-lakásba ment takarítani a lakás tulaja szeptember 22-én, azonban a lakást egy hétre kibérlő 22 éves S. Richárd nem volt ott, hogy visszaadja a kulcsokat. A férfi ugyanis nem azért vette ki a lakást, mert más városban él, hanem azért, hogy ne a saját otthonában intézze üzleti ügyeit. Csakhogy a kijelentkezés előtti éjszakát otthon, a családjával töltötte, és elaludt, így nem tudott kijelentkezni az előre megbeszélt időpontban.

A tulajdonos hiába várt, értesítést sem kapott, ezért bement az apartmanba, takarítani kezdett, és izgalmas dolgokat talált. Például egy táskát, benne 6 296 000 forinttal. De talált mérleget, bruttó 1056,98 gramm növényi törmeléket, bruttó 6,61 gramm fehér port, laminálógépet fóliákat, illetve egy pénzszámláló gépet.

S. Richárdot még aznap este elfogták az otthonában, de már számított rá, hogy jönnek érte a rendőrök, miután beszélt az Airbnb tulajával telefonon.

A férfit kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.