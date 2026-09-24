Az Agrárkamara utaztatta ki állami pénzen a Magyar Péternek beszólogató gazdákat a strasbourgi tüntetésre

14 milliárd forintot költött politikai tevékenységre és megkérdőjelezhető személyes juttatásokra a Nemzeti Agrárkamara (NAK) - jelentette be sajtótájékoztatóján Zoltán Péter miniszteri biztos. Az elvileg politikától független szervezet egy rakás fideszes képviselőjelölt kampányát is támogatta anyagilag, és rendszeresen vitt külföldi tüntetésekre, megszervezve és fizetve az útjukat és szállásukat.

Az egyik ilyen tüntetés idén januárban volt Strasbourgban, ahol a gazdák von der Leyen lemondását követelték. A tüntetésen a propaganda részéről ott volt Deák Dániel és Bohár is, de megjelent a strasbourgi EP-ülésről kijövő Magyar Péter is. Bár Magyar arról beszélt, hogy a gazdákhoz hasonlóan a Tisza sem támogatja az EU tervezett Mercosur-egyezményét, a tüntetők beszólogattak, a válaszai meghallgatása előtt azt hajtogatták, hogy korábban nem volt ott a NAK rendezvényein.

Fotó: Facebook / Szarvas Szilveszter

Mint most Zoltán Péter bejelentette, a tüntető gazdákat valójában a NAK vitte ki Strasbourgba, és fizette minden költségüket. A szálláson és útiköltségen kívül napidíjat kaptak a részvételért, ők pedig teljesítették a feladatot. A tüntetés után Orbán Viktor azt üzente a gazdáknak, hogy tartsanak ki.

Az Agrárkamara a strasbourgin kívül négy másik külföldi tüntetést is finanszírozott, ez összesen 30 millió forintjába került a magyar adófizetőknek.

Az Agrárkamara elnöke ekkor az a Papp Zsolt György volt, aki ezzel egy időben a Fidesz színeiben is elindult a választáson, és bár egyéniben kikapott, listáról bejutva most is bent ül a Fidesz-frakcióban az Országgyűlésben.

Papp Zsolt György, az Agrárkamara volt fideszes elnöke

A NAK ügyeit miniszteri biztosként az augusztusban kinevezett Zoltán Péter világítja át, az eddigi eredményekről a Telex cikke szerint csütörtökön tartott sajtótájékoztatót. Állítása szerint a fideszes jelölt vezetése alatt működő Agrárkamara rengeteg másik kormánypárti jelölt kampányába is beszállt: 69 választókerületben összesen 182 millió forintot szórt el erre az Agrárkamara - hogy milyen technikával, arról még nem igazán derültek ki a részletek.

A kampányban több mint 700 falugazdászt is felhasználták, nekik email-címeket kellett gyűjteniük, a címek Zoltán szerint a Fidesz adatbázisába kerültek. A NAK ezen kívül két Orbán Viktor beszédre is buszoztatott tapsoló gazdákat, erre 191 millió forintot költöttünk.

Arról, hogy várható-e feljelentés, Zoltán Péter egyelőre nem beszélt. Az Agrárkamarát mindenesetre átalakítják: decemberben új tisztségviselőket választanak, a kamara működési költségeit pedig 11 milliárddal, az eddigi büdzsé harmadával lefaragják. A valóban agrárkamarai tevékenységet a költségcsökkentés a miniszteri biztos szerint nem foglya érdemben befolyásolni.