Csak a szalonnás rántotta ízesítésére használta - védekezett a zalaszentgróti férfi, akit kábítószer birtoklásával gyanúsítanak

Több papírzacskónyi droggyanús növényi törmeléket találtak 3 férfinél Zalaszentgróton, akik azzal védekeztek, hogy véletlenül találták utazás közben – írja a police.hu.

Szerdán a zalaszentgróti járőrök négy férfit igazoltattak egy hegyi pincénél. Az igazoltatás mellett a pincébe is benéztek, ahonnan összesen 272 gramm droggyanús növényi törmelék került elő papírzacskókba becsomagolva.

Mivel négyből hármójuknak pozitív lett a gyorstesztje, kihallgatták őket kábítószer birtoklása vétség miatt. Aztán a kihallgatás alatt a csapat két kreatívabb tagja arra hivatkozott, hogy véletlenül találták az indiai kendert utazás közben. Később pedig egyikőjük ebből készített szalonnás rántottát.