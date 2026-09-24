Eltűnik Ottawa Trump sugárútja az amerikai elnök Kanada-ellenes agymenései miatt



Ottawa önkormányzata egyhangú döntéssel megváltoztatja a kanadai főváros egyik utcájának nevét: a Trump sugárút hamarosan megszűnik. A városi tanács szerdán fogadta el az erről szóló határozatot, Mark Sutcliffe polgármester pedig azt mondta, nem szeretné, hogy a városban bármi Donald Trump nevét viselje.

A Trump Avenue egy zöldövezeti lakónegyedben volt idáig, a Central Park nevű városrészben, ahol több utcát is New Yorkhoz kapcsolódó dolgokról és személyekről neveztek el. Most majd munkacsoportot alakítanak, hogy kitalálják az utca új nevét.

Kanada az egyik fő célpontja Donald Trump 2025 eleji visszatérése óta folytatott vámháborújának, az amerikai elnök azt is többször előhozta, hogy Kanadának az Egyesült Államok 51. államává kellene válnia. A két ország közötti kereskedelmi konfliktus tovább mélyült, miután Kanada augusztusban megszakította a tárgyalásokat a washingtoni kormánnyal. Mark Carney kanadai miniszterelnök szerint ugyanis az Egyesült Államok egy igazságtalan megállapodást próbált ráerőltetni az országra.